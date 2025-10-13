قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد ومكان قرعة كأس العالم 2026

رباب الهواري

تتجه أنظار الجماهير المصرية نحو قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، في سابقة تاريخية للبطولة الأكبر في عالم كرة القدم. 

الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حدد الخامس من ديسمبر المقبل موعدًا رسميًا لإجراء القرعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط ترقب واسع لمعرفة منتخبات المجموعات ومسار المنافسة.

فوز مصري مميز على غينيا بيساو
 

واصل منتخب مصر عروضه القوية في التصفيات، وحقق فوزًا سهلًا على منتخب غينيا بيساو بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال. المباراة جاءت بطابع احتفالي، خاصة بعد ضمان التأهل مسبقًا، ما منح اللاعبين والجماهير أجواءً مليئة بالحماس والثقة.

هدف مبكر يحسم اللقاء

جاء الهدف الوحيد للمنتخب الوطني في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد “زيزو” بتمريرة قصيرة إلى خارج منطقة الجزاء. وصلت الكرة إلى أحمد حسن كوكا الذي أرسل عرضية دقيقة داخل منطقة العمليات، ليقابلها محمد حمدي برأسية قوية استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى، معلنة التفوق المصري المبكر.

صدارة بلا هزيمة

تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية برصيد 26 نقطة من أصل 10 مباريات. الفريق حقق ثمانية انتصارات وتعادل في مواجهتين فقط، دون أن يتلقى أي خسارة، ما يعكس ثبات المستوى وقوة الأداء خلال مشوار التصفيات.

تطلعات المرحلة المقبلة
 

مع حسم التأهل والاقتراب من موعد القرعة، يترقب الشارع الرياضي المصري الخطوة التالية في طريق الحلم العالمي، وسط آمال بأن يواصل المنتخب تقديم أداء يليق باسم مصر في أكبر محفل كروي على الإطلاق.


 

