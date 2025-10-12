قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء بريطانيا: ننتهز فرصة وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق سلام دائم للمنطقة
أفضل دعاء قبل النوم.. 15 آية قرآنية داوم عليها النبي كل ليلة
حريق هائل يلتهم دير تاريخي في إيطاليا
ترامب: العالم يعيش لحظة تاريخية.. والشرق الأوسط يشهد تحولا غير مسبوق
تأثير النعاس على الوضوء والصلاة.. الإفتاء توضح
الرقابة المالية: 38 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 6 أشهر
الكشف عن تويوتا Highlander .. سيارة عائلية بمفهوم رياضي هجين
هذه آلية التسليم.. إسرائيل تعتزم الإفراح عن الأسرى فجر اليوم الإثنين
ترامب: الحرب انتهت في غزة.. وبدء مهمة إعادة إعمار القطاع بسرعة
فرحة بمخيمات غزة.. شعب فلسطين يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لـ كأس العالم
منظم anyma أمام الأهرامات: الحفل شهد إقبال غير مسبوق من الأجانب
تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده
توك شو

ترامب يغادر الولايات المتحدة لزيارة إسرائيل وحضور قمة شرم الشيخ

ترامب
ترامب
محمد شحتة

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الولايات المتحدة؛ لزيارة إسرائيل، وحضور قمة شرم الشيخ للسلام في مصر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في مصر، عن تأكيد حضور الرئيس الأمريكي وملك الأردن وأمير قطر وأمير الكويت، لقمة شرم الشيخ للسلام، حتى الآن.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان عاجل على قناة “إكسترا نيوز”، إن ملك البحرين والرئيس الفلسطيني والرئيس التركي ورئيس إندونيسيا سيشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام.

وتابعت: رؤساء أذربيجان وفرنسا وقبرص والمستشار الألماني ورئيس وزراء المملكة المتحدة سيشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام.

واستكملت: رؤساء وزراء إيطاليا وإسبانيا واليونان وأرمينيا والمجر وباكستان وكندا والنرويج والعراق سيشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام.

وقالت رئاسة الجمهورية: نائب رئيس دولة الإمارات ووزير خارجية سلطنة عمان وسكرتير عام الأمم المتحدة سيشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام.

وأضافت: أمين عام الجامعة العربية ورئيس المجلس الأوروبي ووزير الدولة للشؤون الخارجية للهند وسفير اليابان بالقاهرة سيشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام.

