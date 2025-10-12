ترامب يغادر الولايات المتحدة لزيارة إسرائيل وحضور قمة شرم الشيخ

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الولايات المتحدة؛ لزيارة إسرائيل، وحضور قمة شرم الشيخ للسلام في مصر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في مصر، عن تأكيد حضور الرئيس الأمريكي وملك الأردن وأمير قطر وأمير الكويت، لقمة شرم الشيخ للسلام، حتى الآن.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان عاجل على قناة “إكسترا نيوز”، إن ملك البحرين والرئيس الفلسطيني والرئيس التركي ورئيس إندونيسيا سيشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام.

وتابعت: رؤساء أذربيجان وفرنسا وقبرص والمستشار الألماني ورئيس وزراء المملكة المتحدة سيشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام.

واستكملت: رؤساء وزراء إيطاليا وإسبانيا واليونان وأرمينيا والمجر وباكستان وكندا والنرويج والعراق سيشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام.

وقالت رئاسة الجمهورية: نائب رئيس دولة الإمارات ووزير خارجية سلطنة عمان وسكرتير عام الأمم المتحدة سيشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام.

وأضافت: أمين عام الجامعة العربية ورئيس المجلس الأوروبي ووزير الدولة للشؤون الخارجية للهند وسفير اليابان بالقاهرة سيشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام.