بصورة تجمعهما.. محمد رمضان يهنئ لارا ترامب بعيد ميلادها
75 دقيقة.. منتخب مصر يواصل تقدمه على غينيا بيساو بهدف نظيف
تعليق مؤثر على مأساة نبروه.. نهال طايل: الصبر تاج فوق رأس اللي يعرف قيمته
نتنياهو: هناك خلافات كثيرة داخل إسرائيل.. وحزين لإطلاق سراح القتلة
صراع إنجليزي إسباني على أوباميكانو.. ريال مدريد وليفربول يترقبان حسم موقفه مع بايرن
رئيس الهلال الأحمر: لدينا خطة لإدارة الأزمة في غزة بجميع السيناريوهات المحتملة
محمد إبراهيم يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وريد ستار الإيفواري
«رجال يد الأهلي» يفوز على ريد ستار الإيفواري في بطولة إفريقيا
الرئيس السيسي: مشروع "كربونات الصوديوم" محور رئيسي لدعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية
لامين يامال يقترب من العودة.. خطة لإشراكه تدريجيًا قبل الكلاسيكو
خبير يكشف الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع أسعار الذهب والعملات الرقمية
حقيقة وجود اشتباكات داخلية بين الفلسطينيين.. رئيس بلدية غزة يرد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لميس الحديدي: زيارة الرئيس ترامب ستستغرق ثلاث ساعات فقط

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد شحتة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن أنظار العالم تتجه غدًا إلى شرم الشيخ، حيث يجتمع أكثر من 30 من قادة العالم ما بين ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء، في قمة شرم الشيخ للسلام، والتي تُعقد برئاسة مصرية أمريكية.

وأضافت، لميس الحديدي، عبر برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة النهار، قائلة:"هذه القمة تستهدف إيقاف الحرب في قطاع غزة، ولكن كما هو موضح في البيان، تهدف أيضًا إلى فتح صفحة جديدة من الأمن الإقليمي".

ولفتت الحديدي إلى الزخم الدولي الكبير والسياسي الذي يحيط بالقمة، في محاولة لإنجاح خطة ترامب، والتي ربما تفضي إلى حل نهائي محتمل لإقامة الدولة الفلسطينية.

وكشفت الحديدي عن أبرز الحضور، قائلة:"من بين المشاركين الرئيس ترامب، وملك الأردن، ورئيس فلسطين، بالإضافة إلى رئيس تركيا، ورئيس أذربيجان، والرئيس الفرنسي، ورئيس قبرص، والمستشار الألماني، ورئيس وزراء الكويت، ورئيس وزراء بريطانيا، ورئيس وزراء اليونان، ورؤساء حكومات إيطاليا والمجر وإسبانيا وكندا والنرويج والعراق، ونائب رئيس دولة الإمارات، والأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس المجلس الأوروبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية".

وأوضحت أن القوائم يتم تحديثها على مدار الساعة طبقًا للمستجدات والتغييرات.

وتابعت الحديدي:"شرم الشيخ في أبهى حللها، بداية من المطار مرورًا بالفنادق، حيث تستعد مدينة السلام لاستقبال هذا المؤتمر الهام".

وأضافت:"بالتزامن مع القمة، تسير الاستعدادات وفق الخطة الموضوعة للإفراج عن المحتجزين، بينما لا تزال حركة حماس تتفاوض للإفراج عن الستة الكبار، وأبرزهم البرغوثي وسعدات".

وتابعت قائلة:"السؤال الآن: هل سيكون ذلك نقطة فاصلة؟ لا نظن ذلك، لأن حماس تضغط من أجل خروج القدامى".

كما أوضحت الحديدي، أن خطة إدخال المساعدات الإنسانية تسير بوتيرة مرتفعة، حيث دخل إلى قطاع غزة من مصر نحو 400 شاحنة غذاء للمرة الأولى منذ مارس الماضي، عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة، بينما يقتصر معبر رفح على عبور الأفراد فقط.

وتابعت:"من المتوقع أن تتم عملية تسليم الرهائن في السادسة من صباح غدٍ الاثنين".

وأشارت الحديدي إلى أن رحلة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة تبدأ مبكرًا غدًا، إذ من المقرر أن يلقي خطابًا في الكنيست الإسرائيلي، ثم يلتقي بعائلات الرهائن، قبل أن يتوجه إلى شرم الشيخ، حيث من المتوقع وصوله في الواحدة والنصف ظهرًا.

وأوضحت أن تفاصيل المؤتمر لا تزال غير مكتملة بشكل نهائي، لكن وفقًا لمصادر برنامج "الصورة"، فإن يوم الغد سيشهد لقاءً ثنائيًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعقبه لقاء جماعي يضم القادة والزعماء المشاركين، والتقاط صورة جماعية، ثم كلمتين مقتضبتين للرئيسين السيسي وترامب، يعقبهما توقيع اتفاق شرم الشيخ، ثم اجتماعات ثنائية بين القادة.

واختتمت الحديدي موضحة أن زيارة الرئيس ترامب ستستغرق ثلاث ساعات فقط، لكنها تُعد مهمة للغاية لوضع الأطر الرئيسية لاتفاق شرم الشيخ، وتأكيد الضمانة الأمريكية والدولية لضمان تنفيذ الاتفاق وعدم التراجع عنه.

لميس الحديدي غزة ترامب خطة ترامب فلسطين شرم الشيخ

