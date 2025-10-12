قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لوقف الحرب على غزة.. قائمة أسماء الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ غدا
شاهد.. أنغام تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور
بعد تعيينه في الشيوخ.. ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي
فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات
شرم الشيخ.. "مدينة السلام" تتحول إلى مركز دائم لصناعة القرار الدولي
مدرب ألمانيا يدافع عن انطلاقة نجم ليفربول.. تفاصيل
حقيقة رفض حسام عبد المجيد تجديد عقده مع الزمالك
من الكنيست إلى شرم الشيخ.. زيارة ترامب تفتح صفحة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط
فيريرا يخطط لمنح بارون أوشينج فرصة الظهور الأول أمام ديكيداها
انطلاق معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب على أرض مصر
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
توك شو

الرئاسة: الرئيسان السيسي وترامب سيلتقيان على هامش قمة شرم الشيخ

السيسي وترامب
السيسي وترامب
محمد شحتة

أعلنت ‏الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سيعقد لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة شرم الشيخ للسلام.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن برنامج قمة شرم الشيخ للسلام سيشهد انعقاد لقاء جماعي يضم القادة والرؤساء المشاركين.

كما أضافت رئاسة الجمهورية في بيانها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي سيلقيان بيانين ضمن قمة شرم.

برنامج قمة شرم الشيخ

ويشمل لقاءا ثنائيا بين السيد الرئيس والرئيس الامريكي
- سوف يعقد لقاء جماعيا يضم القادة والرؤساء المشاركين
- ستكون هناك صورة جماعية
- سيلقي الرئيس السيسي خطابا وكذلك الرئيس ترامب
- البرنامج به بنود جاري تأكيدها
- ستعقد مقابلات ثنائية بين القادة على هامش المؤتمر

أسماء الدول المشاركة في القمة

- مصر
- الولايات المتحدة
- الأردن 
- تركيا
- اندونيسيا 
- الإمارات 
- باكستان 
- الهند
- البحرين
- الكويت
- سلطنة عمان
- قبرص
- اليونان 
- المانيا 
- فرنسا
- المملكة المتحدة 
- إيطاليا 
- اذربيجان 
- اسبانيا
- ارمينيا
- المجر
- سكرتير عام الامم المتحدة 
- امين عام جامعة الدول العربية 
- رئيس المجلس الاوروبي 
مستوى المشاركة يشمل ملوك ورؤساء ونائب رئيس ورؤساء وزراء ووزراء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

أرشيفية

منظمة التعاون الإسلامي تعزي قطر في ضحايا الحادث المروري بشرم الشيخ

علم مصر

مصر تدين الهجوم على مركز إيواء النازحين بمدينة الفاشر السودانية

أرشيفية

روسيا تحذر الغرب من لحظة تصعيد في الحرب الأوكرانية

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المعلم.. من السبورة إلى فضاءات الميتافيرس !

المزيد