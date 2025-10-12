الرئاسة: الرئيسان السيسي وترامب سيلتقيان على هامش قمة شرم الشيخ

أعلنت ‏الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سيعقد لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة شرم الشيخ للسلام.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن برنامج قمة شرم الشيخ للسلام سيشهد انعقاد لقاء جماعي يضم القادة والرؤساء المشاركين.

كما أضافت رئاسة الجمهورية في بيانها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي سيلقيان بيانين ضمن قمة شرم.

برنامج قمة شرم الشيخ

ويشمل لقاءا ثنائيا بين السيد الرئيس والرئيس الامريكي

- سوف يعقد لقاء جماعيا يضم القادة والرؤساء المشاركين

- ستكون هناك صورة جماعية

- سيلقي الرئيس السيسي خطابا وكذلك الرئيس ترامب

- البرنامج به بنود جاري تأكيدها

- ستعقد مقابلات ثنائية بين القادة على هامش المؤتمر

أسماء الدول المشاركة في القمة

- مصر

- الولايات المتحدة

- الأردن

- تركيا

- اندونيسيا

- الإمارات

- باكستان

- الهند

- البحرين

- الكويت

- سلطنة عمان

- قبرص

- اليونان

- المانيا

- فرنسا

- المملكة المتحدة

- إيطاليا

- اذربيجان

- اسبانيا

- ارمينيا

- المجر

- سكرتير عام الامم المتحدة

- امين عام جامعة الدول العربية

- رئيس المجلس الاوروبي

مستوى المشاركة يشمل ملوك ورؤساء ونائب رئيس ورؤساء وزراء ووزراء