أوجه الاتفاق والاختلاف.. مقارنة بين خطة ترامب ومبادرة مصر لإعمار غزة

سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على خطة ترامب والمبادرات المصرية تجاه قطاع غزة ووقف إطلاق النار والحرب عليها.

وذكر تقرير القاهرة الإخبارية، أن مصر بمجرد بدء العدوان على غزة، طرحت عدة مبادرات لإنهاء الصراع وإنقاذ المدنيين من القصف.

مقارنة بين خطة ترامب ومبادرات مصر

كما أطلق الرئيس الامريكي دونالد ترامب، خطته التي التقت مع العديد من النقاط التي أطلقتها الدولة المصرية، وتضمنت خطة ترامب، 20 بندا أبرزها: أنه لا تهجير قسريا لسكان غزة ولن يجبر أحد على مغادرة القطاع وهو ما يعد نجاحا للدولة المصرية.

كما اتفقت خطة ترامب مع المبادرات المصرية في إدخال المساعدات مع الاختلاف في بعض التفاصيل، حيث ربطت خطة ترامب دخول المساعدات بخطوات أمنية مثل، قبول الخطة ونزع سلاح حماس وقبول الحكم الانتقالي، بينما أكدت المبادرات المصرية أن الأولوية في إدخال المساعدات ووصولها وفتح المعابر وتحسين فوري في الواقع الإنساني مع التركيز على الاستجابات الطارئة.

ونصت خطة ترامب على تسليم جميع المحتجزين الأحياء والأموات في غضون 72 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في مقابل عدد محدود من تسليم الأسرى الفلسطينيين، بينما نصت المبادرات المصرية على تبادل الأسرى والمحتجزين مكونا رئيسيا لأي اتفاق لوقف إطلاق النار أو وضعا مؤقتا.

وفيما يتعلق بنزع سلاح حركة حماس، اشترطت خطة ترامب، أن تسلم حماس سلاحها وتدمير البنية العسكرية للحركة ومنحها عفو للملتزمين بالعيش السلمي، أما المبادرات المصرية أكدت على تسليم سلاح حماس وحصره بيد السلطة الفلسطينية.

شكل الحكم في غزة

وعن شكل الحكم في غزة، تؤكد خطة ترامب أنه لا دور مستقبلي لحماس، ويدار القطاع بموجب سلطة انتقالية من التكنوقراط لتسيير الخدمات اليومية للسكان، أما المبادرات المصرية أكدت أن غزة ستدار بواسطة لجنة من تكنوقراط فلسطينيين تحت سلطة فلسطينية وبلا دور لحماس وهذه اللجنة يجب أن تكون في إطار فلسطيني.

أما إعادة الإعمار، فنصت خطة ترامب على بناء وحدة سكنية دائمة ومرافق وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة وجذب استثمارات خارجية، أما مصر فوضعت جدول لإعادة الإعمار يبدأ بالاستجابات الطارئة وبناء مساكن مؤقتة ثم بناء المساكن الدائمة بمشاركة فلسطينية في عملية إعادة الإعمار.

وعن حل الدولتين، نصت خطة ترامب على وضع أفق سياسي يبدأ بإصلاح الحكم الفلسطيني مما يمهد لحل الدولتين، أما الموقف المصري يؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط، وضرورة لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.