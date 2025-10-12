حكومة الاحتلال تحسم موقف مروان البرغوثي من صفقة التبادل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، عن الحكومة الإسرائيلية بأن مروان البرغوثي ليس جزءا من صفقة التبادل.

وقف الحرب على قطاع غزة

من جانب آخر؛ قالت أمل الحناوي، موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى شرم الشيخ، إنه تعقد بعد ظهر الغد قمة تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمشاركة أكثر من 20 من القادة والمسئولين من أكثر من 20 دولة بتمثيل عالي المستوى، مشيرة إلى أن هذه القمة ستكون بمشاركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وتهدف إلى وقف الحرب على قطاع غزة، والمساعدة في تأمين دخول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.

وأضافت، خلال رسالة على الهواء، أن هذه القمة ينتظرها العالم منذ أكثر من عامين هما عمر هذه الحرب، مشيرة إلى أن القمة تحظى بدعم وزخم دولي كبير سيشارك فيها أكثر من 20 من رؤساء دول العالم، وستقام هذه القمة بمدينة شرم الشيخ غدا، الاثنين، وتهدف إلى إحلال السلام بالشرق الأوسط.