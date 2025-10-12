قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الأعلى للإعلام يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
التضامن تستعرض تجربة مصر في الدعم النقدي وبرنامج "باب أمل" للتمكين الاقتصادي
ابتداء من اليوم.. دخول 29 دولة أوروبية بنظام EES بدلا من الأختام
سيناريو غير مسبوق في تصفيات أفريقيا لمونديال 2026.. ما السبب؟
11 كرسيا للمستقلين.. ننشر خريطة مقاعد تعيينات الشيوخ 2025 على الأحزاب
«قدها وقدود».. تهنئة مؤثرة من رامز جلال لشقيقه ياسر بعد تعيينه بمجلس الشيوخ
عبد السند يمامة: أشكر الرئيس السيسي بعد تعييني بمجلس الشيوخ وأتشرف بالثقة
تقارير إسرائيلية: حماس تسابق الزمن لإتمام صفقة الأسرى قبل زيارة ترامب
فيريرا يرفض نقل تدريبات الزمالك من الكلية الحربية إلى مقر النادي
شاحنات المساعدات تتدفق من مصر لغزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة
بعد تعيينه بمجلس الشيوخ.. محمد شبانة: مسؤولية وطنية غالية أتحملها بكل صدق والتزام
إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل وتوك توك بالدقهلية
أخبار العالم

نائب الرئيس الأمريكي: سيتم إطلاق سراح الرهائن من غزة في أي لحظة

فرناس حفظي

قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، في مقابلة مع شبكة إن بي سي الأمريكية: "سيتم إطلاق سراح الرهائن من غزة في أي لحظة".

 وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تنوي نشر قوات عسكرية في قطاع غزة أو في إسرائيل".

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن حماس أبلغت إسرائيل استعدادها لإطلاق سراح 20 رهينة أحياء اليوم، الأحد.

ووفقاً للتقرير، أكدت حماس، في رسالة بعثتها عبر وسطاء عرب، لأول مرة أنها تملك 20 رهينة أحياء.

كما ذكر التقرير أن حركة حماس أشارت إلى عدم اليقين بشأن قدرتها على جمع جميع الرهائن بسرعة في ظل وضعها المتدهور والهش، وألمحت إلى جدول زمني مُعجّل على ما يبدو لإطلاق سراحهم. وتُجري إسرائيل تحقيقاً في التقرير.

وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن حماس ترغب في تسريع إطلاق سراح الرهائن لإتمام العملية بحلول موعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل.

كما أعلنت إسرائيل  استعدادها للتحرك إذا رغبت حماس في تسريع إطلاق سراحهم اليوم أو خلال الليل، ولكن لا يوجد موعد محدد حتى الآن.

