نائب الرئيس الأمريكي: سيتم إطلاق سراح الرهائن من غزة في أي لحظة

قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، في مقابلة مع شبكة إن بي سي الأمريكية: "سيتم إطلاق سراح الرهائن من غزة في أي لحظة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تنوي نشر قوات عسكرية في قطاع غزة أو في إسرائيل".

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن حماس أبلغت إسرائيل استعدادها لإطلاق سراح 20 رهينة أحياء اليوم، الأحد.

ووفقاً للتقرير، أكدت حماس، في رسالة بعثتها عبر وسطاء عرب، لأول مرة أنها تملك 20 رهينة أحياء.

كما ذكر التقرير أن حركة حماس أشارت إلى عدم اليقين بشأن قدرتها على جمع جميع الرهائن بسرعة في ظل وضعها المتدهور والهش، وألمحت إلى جدول زمني مُعجّل على ما يبدو لإطلاق سراحهم. وتُجري إسرائيل تحقيقاً في التقرير.

وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن حماس ترغب في تسريع إطلاق سراح الرهائن لإتمام العملية بحلول موعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل.

كما أعلنت إسرائيل استعدادها للتحرك إذا رغبت حماس في تسريع إطلاق سراحهم اليوم أو خلال الليل، ولكن لا يوجد موعد محدد حتى الآن.