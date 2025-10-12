شاحنات المساعدات تتدفق من مصر لغزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة

قال أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح المصرية، إن تدفق الشاحنات عبر منفذي كرم أبو سالم والعوجة ما زال مستمرا بكميات أكبر بـ5 أضعاف من الكميات السابقة، وهو ما يؤكد دخول البند الخاص باتفاقية شرم الشيخ التي أبرمت ما بين حماس وإسرائيل والتي تنص على زيادة أعداد شاحنات المساعدات لتصل إلى 600 شاحنة يوميا.

منفذي كرم أبو سالم والعوجة

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه من المتوقع أن تتدفق نحو 400 شاحنة من الأراضي المصرية صوب معبري كرم أبو سالم والعوجة، وهو ما لوحظ منذ الصباح، مشيرا إلى أنه في مقدمة القافلة الأولى التي انطلقت في الصباح صوب منفذي كرم أبو سالم والعوجة عدد من شاحنات الوقود بعد أن كانت تقابل بعراقيل من قوات الاحتلال الإسرائيلي إما بالرفض أو المنع بشكل كامل في ظل الاحتياج الكامل للوقود في القطاع حتى تعود مستشفيات القطاع إلى عملها مرة أخرى.

عودة الفلسطينيين للمناطق الشمالية

وتابع أنه في ظل عودة الفلسطينيين إلى المناطق الشمالية ولم يجدوا إلا ركاما وبيوتا مهدمة، لذلك فحاجتهم إلى المساعدات العلاجية والطبية والدوائية وكذلك السلع الغذائية مهم للغاية، مشيرا إلى أن اللافت أنه لم تعد أي شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات كما كانت العادة في الأيام السابقة، وهو ما أشاد به السائقون الذين نقلوا البضائع إلى الجانب الآخر.