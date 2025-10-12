هيئة البث الإسرائيلية: الجيش أنهى استعداداته لعملية الإفراج عن المحتجزين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "هيئة البث الإسرائيلية"، أن الجيش أنهى استعداداته لعملية الإفراج عن المحتجزين.

وصرح مصدر لحركة حماس لوكالة فرانس برس ، أنه لا دور للحركة في حكم غزة في المرحلة الانتقالية.

وفي وقت سابق، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أن حماس تعمل على تجميع المحتجزين في مكان واحد.

واسترسلت: استعدادات إسرائيلية لتأمين المحتجزين داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك جلسات أمنية عقدت لتأمين المحتجزين قبل إطلاق سراحهم.

وفقا للاتفاق المبرم، من المتوقع أن يتم تسليم الأسرى الأحياء دفعة واحدة إلى الصليب الأحمر، في خطوة تختلف عن الصفقات السابقة التي نفذت على مراحل. أما الجثث فستسلم لاحقًا، بعد جمعها في نقطة محددة.

وترجح مصادر إسرائيلية أن حماس تحتاج لبعض الوقت لإنهاء الاستعدادات اللوجستية لنقل الأسرى من أماكن احتجازهم إلى موقع التسليم.