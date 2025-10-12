عضو بالكنيست يهاجم اتفاق إطلاق الرهائن ويرفض حضور كلمة ترامب

انتقد عضو الكنيست عميت هليفي، من حزب الليكود الإسرائيلي، اتفاق إطلاق سراح الرهائن، وأعلن أنه لن يحضر الجلسة العامة للكنيست المقررة لإلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمته أمامها.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن هليفي، قوله: "إن الاتفاق يمثل نقيض النصر في الحرب، وحتى من يعتقد أننا أُجبرنا على التوقيع عليه؛ لا ينبغي له أن يحتفل به".

وأضاف: "أتأثر بكل رهينة يعود إلى عائلته، ويمكننا الحديث عن الضغوط الداخلية والخارجية التي أوصلتنا إلى هذه النقطة، لكن لا يجب بأي حال الاحتفال".

وأشار إلى ضرورة "قول الحقيقة للجمهور، والإنحناء بألم وتواضع أمام الفشل العسكري، واستخلاص الدروس والتخطيط للفوز في المستقبل"، مؤكدًا رفضه المشاركة في جلسة وصفها بأنها "وهم وعرض كاذب".