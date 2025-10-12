«رجال يد الأهلي» يفوز على ريد ستار الإيفواري في بطولة إفريقيا

فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على نظيره فريق ريد ستار الإيفواري، بنتيجة 29 - 12، في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام بالمغرب خلال الفترة من 11 وإلى 20 أكتوبر الجاري.

و لعب الأهلي مباراة مميزة واستطاع التحكم في رتم اللعب طوال شوطي اللقاء، حيث تمكن من إنهاء الشوط الأول بنتيجة 15 - 7، وفي الشوط الثاني واصل تفوقه لينهي المباراة بالفوز بنتيجة 29 - 12.

ويعد هذا الفوز هو الثاني للأهلي في البطولة، بعدما فاز بالأمس على حساب فريق ميكيلي 70 الإثيوبي بنتيجة كبيرة 41 - 11.

بينما من المقرر أن يلعب غدًا الإثنين مع فريق شبيبة كينشاسا الكونغولي الديمقراطي. وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد «كاستيلو» ومحسن رمضان وسيف هاني «فوكس» وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد «أوكا» ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام «مودي» والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًا من ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.