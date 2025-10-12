لامين يامال يقترب من العودة.. خطة لإشراكه تدريجيًا قبل الكلاسيكو

يواصل النجم الإسباني الصاعد لامين يامال، رحلة تعافيه من الإصابة التي لحقت به في منطقة العانة، وسط مؤشرات إيجابية تُقربه من العودة إلى الملاعب في وقت قريب.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن اللاعب الشاب يسير بخطوات ثابتة في برنامجه العلاجي، ومن المتوقع أن يحصل على التصريح الطبي للمشاركة يوم السبت المقبل؛ إذا استمر تحسنه دون أي انتكاسات، ما قد يضعه ضمن قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني.

الخطة الموضوعة داخل النادي الكتالوني، تقضي بمنح يامال دقائق محدودة في مباراة جيرونا، تمهيدًا لإشراكه بشكل أكبر أمام أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا، حيث يُنتظر أن يبدأ اللقاء أساسيًا، لكن من غير المرجح أن يخوض كامل الـ90 دقيقة.

ويرى الجهاز الفني بقيادة هانز فليك أن العودة التدريجية هي الخيار الأمثل لتجنب أي مضاعفات عضلية أو انتكاسة بدنية قد تُعطل عملية التعافي.

وخلال الأسابيع الماضية، خضع “يامال” لبرنامج تأهيلي مكثف داخل منشآت برشلونة، تضمن جلسات علاج طبيعي وتمارين لتقوية العضلات المحيطة بالمنطقة المصابة، وقد أظهر اللاعب استجابة إيجابية واضحة.

وبحسب التقارير، من المقرر أن يشارك يامال في التدريبات الجماعية للفريق يوم الأربعاء المقبل، وهو الموعد الذي سيُحدد مدى جاهزيته للعودة الرسمية إلى المنافسات.

ويهدف برشلونة إلى تجهيز موهبته الشابة بشكل مثالي قبل القمة المنتظرة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو المقرر إقامته في 26 أكتوبر الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.