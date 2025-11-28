قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توفيت نائمة.. والدة هبة الزياد ترد على الشائعات بعد وفاة نجلتها
أبو الغيط: الفلسطينيون تعرضوا لحرب غاشمة والسودان يعيش أكبر كارثة إنسانية
إصابة 4 أطفال في إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
من «الفيتو» إلى «قانون الطفل».. رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد ملامح المرحلة المقبلة
خير مسلك لبلوغ طيب رضوان الله ونزول دار كرامته.. خطيب المسجد الحرام يوضح
لمدة عشرة أشهر .. ماكرون يعيد الخدمة العسكرية التطوعية للشباب
مياه القناة : إصلاح خط نفق السويس وتطهير حي الضواحي ببورسعيد
خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم
منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو
حمي الماربورج.. الصحة توضح إجراءات السفر من وإلى الدول الموبوءة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
رئيس مياه القناة : إصلاح خط نفق السويس وتطهير حي الضواحي ببورسعيد

أعلن اللواء أ . ح أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، الانتهاء من أعمال اصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه الرئيسي بمنطقة النفق محافظة السويس، بالاضافة الي استمرار أعمال التطهير وملس بحي الضواحي ببورسعيد، والانتهاء من أعمال شفط المياه بعد اصلاح كسر مياه الشرب التابع لهيئة قناة السويس ببورسعيد.

وقال اللواء أحمد رمضان، انه تم الانتهاء أعمال اصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 280 مم بمنطقة نفق السويس، والمغذي لمزرعة الدواجن بالمحافظة، والدولية لاستصلاح الاراضي، وبعض المناطق المجاورة، كما تم اصلاح كسر مفاجئ في خط 8 بوصة داخل جسر ترعة السويس بمنطقة فايد، وتم تركيب عداية حديد قطر 6 بوصة علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى، وذلك لتغذية مناطق أبوسالم، وأبونصرالله، والقرمانيه، وفوزى الجبل، وأبوبلح، وتم اصلاح كسر خطى الكلور بمحطة التوطين.

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، علي استمرار أعمال التطهير لشنايش الامطار، بالاضافة الي تطهير وملس حي الضواحي منطقة القابوطى، ومدينة بورفؤاد، وحى الشرق، ومنطقة البازار، بالاضافة الي شفط المياه بعد اصلاح كسر مياه الشرب التابع لهيئة قناة السويس بشارع النصر ببورسعيد، مؤكداً علي على تواجد جميع أفراد السلامة والصحة المهنية لمتابعة الإجراءات الاحترازية في جميع مواقع العمل.

وأضاف اللواء احمد رمضان، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة للتطوير على كافة المحاور وتنفيذ الخطة الموضوعة فى مجال تقليل الفاقد والاحلال والتجديد للمحطات والشبكات، والاستغلال الامثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات وأثره الفعال على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة الثلاثة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح اللواء احمد رمضان، على متابعة ودراسة جميع الأصول غير المستغلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة الثلاث، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، ووضع خطط واضحة لاستثمارها بما يرفع مستوى الشركة ويعزز كفاءتها التشغيلية، ويضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مواردها، بما ينعكس إيجابياً على خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

