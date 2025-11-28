خلافات حول الجيرة تتحول لمشاجرة بالسلاح النارى في قنا



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن حدوث مشاجرة ومصابان بطلق نارى بقنا.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة قنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (شخصان "مصابان برش خرطوش متفرق بالجسم" – مقيمان بدائرة المركز) ، إثر حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما وطرف ثان: (3 عاطلين) جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات حول الجيرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بإستخدام سلاح نارى كان بحوزة أحدهم مُحدثين إصابتهما المُنوه عنها .

وأمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزتهم (بندقية خرطوش "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.