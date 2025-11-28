المفوضة الأوروبية: يجب فتح جميع المعابر من أجل دخول المساعدات

أكدت حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، أنه يجب فتح جميع المعابر من أجل دخول المساعدات، وأننا نحتاج المساعدات أن تدخل غزة ونحن على وشك فصل الشتاء.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، بحضور محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور وأن المفوضة الأوروبية لديها الكثير من الأموال، وتريد أن توجه المساعدات لغزة.

وأشارت إلى أنه يجب العمل سويا لحل جميع المشكلات، ويجب بناء المدارس والمنازل، في غزة وأن يكون هناك تحرك للكثير من المساعدات، وأنه تشيد بما تقوم به مصر.

وأضاف أنه يجب الوصول لـ حل، لما يحدث وأنه يكون هناك إعمار، وأن يكون هناك تنفيذ بحل الدولتين.