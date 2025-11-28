رئيس جامعة قناة السويس يعلن اعتماد ثلاثة برامج جديدة بكلية الزراعة

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، تحقيق الكلية إنجازًا جديدًا في مسار الجودة والاعتماد الأكاديمي، بعد اعتماد ثلاثة برامج نوعية بكلية الزراعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عقب استيفاء الكلية لجميع المعايير الأكاديمية والمؤسسية المطلوبة.

ويأتي هذا الإنجاز ليُعزّز مكانة الجامعة على خريطة التعليم العالي، ويدعم خطتها الاستراتيجية نحو استكمال منظومة الاعتماد الشامل لجميع الكليات والبرامج.



ووجّه الدكتور ناصر مندور خالص التقدير لجميع فرق الجودة بالكلية، وفي مقدمتهم الدكتور محمود فرج لجهوده، والدكتور حمدي عطا الله مدير مركز ضمان الجودة لمساهماته الواضحة، و رؤساء الأقسام و الدكتور أحمد حنفي مدير الجودة بالكلية، إلى جانب وكلاء وأمناء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، مؤكدًا أن تحقيق هذا الإنجاز جاء نتيجة تعاون كامل وروح عمل جماعي داخل الكلية.

هذا وتشمل البرامج الثلاثة المعتمدة: برنامج وقاية النبات برئاسة الدكتور حمدي الشرابصلي ومنسق البرنامج، وبرنامج الهندسة الزراعية برئاسة الدكتور محمد عبد الهادي، بالإضافة إلى برنامج البساتين برئاسة الدكتور خالد عبد الحميد ومنسق البرنامج.

وأكد رئيس الجامعة أن اعتماد هذه البرامج الثلاثة يعكس التزام جامعة قناة السويس بتطوير بيئة تعليمية متكاملة وفق معايير الجودة العالمية، وتعزيز قدرات الطلاب الأكاديمية والعملية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في دعم تنافسية خريجي الجامعة في سوق العمل المحلي والإقليمي، فضلًا عن دوره في دعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف أن نجاح كلية الزراعة في اجتياز المراجعة الخارجية الشاملة يؤكد جاهزية منظومة الجودة بالجامعة، ويبرهن على استمرار تطوير سياسات المتابعة والتقييم، وهو ما يعكس رؤية واضحة تتبناها الجامعة لضمان استدامة التميز الأكاديمي والبحثي.

كما أوضح أن هذه الخطوة تُضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الجامعة في مجال الجودة والاعتماد، وتدعم استمرار تقدم كلية الزراعة في مسار التطوير والتحديث، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات التعليمية ويحقق رضا المستفيدين، في انسجام كامل مع رؤية الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي.

كما حرص الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، على تقديم الشكر للدكتور ناصر مندور على دعمه غير المحدود للكلية، ووجّه الشكر لمدير مركز ضمان الجودة، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين وجميع منتسبي الكلية.

ويأتي اعتماد البرامج الجديدة ليعزّز مسيرة الجامعة نحو الريادة، ويؤكد مكانتها كإحدى أبرز مؤسسات التعليم العالي في مصر، القادرة على مواصلة التطوير وتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل وفق أحدث المعايير الأكاديمية.