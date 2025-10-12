نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز القنطرة شرق

أ ش أ

عقد أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية مساء اليوم الأحد اجتماعا مع القيادات المحلية بالاقليم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى مبادرة "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا بمركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها 4 قرى رئيسية و 37 تابعا.



وقالت محافظة الإسماعيلية مساء اليوم في بيان صحفي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة تحديات تشغيل خدمات الإنترنت بالجهات المختلفة بالمجمعات الحكومية بقرى السلام والأبطال وجلبانة والتقدم وأساليب حلها في أسرع وقت ممكن.



وتطرق الاجتماع إلى استكمال رصف بعض الطرق الداخلية بقرية جلبانة والمدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة.



كما ناقش الاجتماع سرعة استكمال محطات معالجة الصرف الصحي بقرى الأحرار والتقدم وجلبانة والمقرر إنهاء الأعمال بها في نهاية العام الحالي ودخولها الخدمة.



وخلال الاجتماع تم مناقشة مشاكل الكهرباء بقرى جلبانة والتقدم والأبطال هذا إلى جانب مناقشة ضعف شبكات المحمول بالتقدم وجلبانة وجاري اتخاذ ما يلزم لإيجاد حلول مناسبة.



وناقش نائب محافظ الإسماعيلية التسهيلات المقدمة للمواطنين والمقيمين بقرى القنطرة شرق للتعاقد على الغاز الطبيعي بالمنازل والتقسيط على 7 سنوات من خلال التعاقد مع مندوب شركة الغاز الحديث بالمجمعات الحكومية بالقرى الأربعة.