السباق الانتخابي بالدوائر الملغاة.. صعود المستقلين بحسم 5 مقاعد وتراجع حزبي.. و3 سيدات في الإعادة

المستقلون يتصدرون بـ5 مقاعد حسم و42 مرشح في جولة الإعادة

مستقبل وطن يحصد 3 مقاعد ويخوض المنافسة على 10 أخرى

ثلاث سيدات يزاحمن المرشحين الرجال في سباقات الإعادة

نرصد في التقرير ملامح السباق الانتخابي المعاد إجراؤه في 19 دائرة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى دائرة إطسا بالفيوم التي تسير وفق الجدول العادي.

وجاءت النتائج النهائية للحصر العددي لتؤكد تقدمًا كبيرًا للمستقلين على حساب مرشحي الأحزاب، سواء في مقاعد الحسم أو في جولات الإعادة التي تشهد منافسة غير مسبوقة.

المستقلون، الذين يعدون القوة الأكثر انتشارًا، يواصلون فرض حضورهم عبر 42 مرشح بجولة الإعادة، في مقابل حضور متفاوت للأحزاب بمختلف توجهاتها.

مستقبل وطن.. مكاسب محدودة.. وحماة الوطن خسائر بالجملة

تمكن مستقبل وطن من الحصول على ثلاثة مقاعد، غير أنه سيدخل السباق على 10 مقاعد في محافظات مختلفة.

أما حماة الوطن فلم ينجح في الحصول أي مقعد رغم منافسته على العديد من المقاعد، لكنه ما يزال في المنافسة داخل ثلاث دوائر فقط، بينما خسر ستة مقاعد بشكل مباشر.

الجبهة الوطنية والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي: منافسة متباينة

الجبهة الوطنية يتواجد بثلاثة مرشحين فقط في جولة الإعادة بعد خسارة اثنين من مرشحيه، أما الشعب الجمهوري فيخوض جولة الإعادة على ٤ مقاعد دخل السباق عليها منذ البداية.

أما الحزب المصري الديمقراطي، وحزب المؤتمر، والإصلاح والنهضة، والوعي، وحزب النور، فجميعها تمتلك مرشحًا واحدًا أو اثنين في سباقات الإعادة، فيما يظهر حزب النور بأكبر حضور بينهم عبر ثلاثة مرشحين يخوضون الإعادة مقابل مرشح للأحزاب السابقة.

حضور نسائي لافت في واحدة من أقوى جولات الإعادة

على الرغم من سيطرة المرشحين الرجال على الصورة العامة، إلا أن وجود ثلاث سيدات في سباقات حاسمة يعطي الجولة المقبلة طابعًا خاصًا.

سناء برغش تنافس في دمنهور وسط قائمة مزدحمة من المرشحين المستقلين والحزبيين،

بينما تخوض نشوى الديب منافسة مباشرة مع مستقبل وطن على مقعد إمبابة،

فيما تدخل أماني الليثي في أسيوط سباقًا رباعيًا على أمل حسن أحد مقاعد دائرة فتح.