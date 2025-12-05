قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات
رابط رسمي.. طريقة الاستعلام عن تصاريح السفر للمصريين والأجانب
المدير الفني يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت بالدوري غدا
وفاة طـ.ـفل في حادث اصطدام معدية ركاب بورسعيد بورفؤاد
نتيجة عطل فني.. اصطدام معدية نقل ركاب وسيارات بين بورسعيد وبورفؤاد بالمرسى
مصطفى بكري: ردود أفعال كبيرة عن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات
السعودية تتأهل لربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على جزر القمر
طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات
متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه
شتاء قاس.. الأرصاد تحذر من سيول ورعد علي هذه المناطق
رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة
السباق الانتخابي بالدوائر الملغاة.. صعود المستقلين بحسم 5 مقاعد وتراجع حزبي.. و3 سيدات في الإعادة

عبد الرحمن سرحان

المستقلون يتصدرون بـ5 مقاعد حسم و42 مرشح في جولة الإعادة

مستقبل وطن يحصد 3 مقاعد ويخوض المنافسة على 10 أخرى

ثلاث سيدات يزاحمن المرشحين الرجال في سباقات الإعادة

نرصد في التقرير ملامح السباق الانتخابي المعاد إجراؤه في 19 دائرة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى دائرة إطسا بالفيوم التي تسير وفق الجدول العادي. 

وجاءت النتائج النهائية للحصر العددي لتؤكد تقدمًا كبيرًا للمستقلين على حساب مرشحي الأحزاب، سواء في مقاعد الحسم أو في جولات الإعادة التي تشهد منافسة غير مسبوقة.

المستقلون، الذين يعدون القوة الأكثر انتشارًا، يواصلون فرض حضورهم عبر 42 مرشح بجولة الإعادة، في مقابل حضور متفاوت للأحزاب بمختلف توجهاتها.

مستقبل وطن.. مكاسب محدودة.. وحماة الوطن خسائر بالجملة

تمكن مستقبل وطن من الحصول على ثلاثة مقاعد، غير أنه سيدخل السباق على 10 مقاعد في محافظات مختلفة.

أما حماة الوطن فلم ينجح في الحصول أي مقعد رغم منافسته على العديد من المقاعد، لكنه ما يزال في المنافسة داخل ثلاث دوائر فقط، بينما خسر ستة مقاعد بشكل مباشر.

الجبهة الوطنية والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي: منافسة متباينة

الجبهة الوطنية يتواجد بثلاثة مرشحين فقط في جولة الإعادة بعد خسارة اثنين من مرشحيه، أما الشعب الجمهوري فيخوض جولة الإعادة على ٤ مقاعد دخل السباق عليها منذ البداية.

أما الحزب المصري الديمقراطي، وحزب المؤتمر، والإصلاح والنهضة، والوعي، وحزب النور، فجميعها تمتلك مرشحًا واحدًا أو اثنين في سباقات الإعادة، فيما يظهر حزب النور بأكبر حضور بينهم عبر ثلاثة مرشحين يخوضون الإعادة مقابل مرشح للأحزاب السابقة.

حضور نسائي لافت في واحدة من أقوى جولات الإعادة

على الرغم من سيطرة المرشحين الرجال على الصورة العامة، إلا أن وجود ثلاث سيدات في سباقات حاسمة يعطي الجولة المقبلة طابعًا خاصًا.

سناء برغش تنافس في دمنهور وسط قائمة مزدحمة من المرشحين المستقلين والحزبيين،

بينما تخوض نشوى الديب منافسة مباشرة مع مستقبل وطن على مقعد إمبابة،

فيما تدخل أماني الليثي في أسيوط سباقًا رباعيًا على أمل حسن أحد مقاعد دائرة فتح.

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الإنفلونزا

تحرك عاجل من الصحة.. إعلان تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

حبس

تجديد حبس 5 أشخاص في غسـل 50 مليون جنيه نصب واحتيال

أرشيفية

حبس عنصرين اجراميين في غسل 4 ملايين جنيه

عصام صاصا

عصام صاصا و15 متهما آخرين أمام المحكمة بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي .. غدًا

بالصور

أفضل أطعمة وفيتامينات للحفاظ على صحة العين

أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون

للقلب والعظام .. تعرف على فوائد تناول التمر بشكل يومي

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

