محمد إبراهيم يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وريد ستار الإيفواري

فاز محمد إبراهيم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي أمام ريد ستار الإيفواري، التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة بالمغرب خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري.

ظهر محمد إبراهيم بشكل مميز أثناء المباراة ونجح في التصدي لـ13 تسديدة بنجاح من أصل 20 تسديدة بنسبة نجاح 65%، ليساهم في الفوز الذي حققه الفريق على المنافس الإيفواري بنتيجة 29 - 12.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي غدًا الإثنين مع فريق شبيبة كينشاسا الكونغولي الديمقراطي، في مباراة الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًّا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد «كاستيلو» ومحسن رمضان وسيف هاني «فوكس» وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد «أوكا» ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام «مودي» والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًّا من ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.

