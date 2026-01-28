لو شاكك في الاستهلاك .. إجراءات فحص عداد الكهرباء

يتوقف عداد الكهرباء أحيانًا دون أن يعرف المستهلك سبب هذا التوقف ، أو تشك أنه يحسب الاستهلاك أكثر من استهلاكك الفعلي فيجب التقدم لشركة توزيع الكهرباء التابع لها بطلب لفحص عداد الكهرباء .

ويستعرض “صدى البلد” لقرائه خطوات التقدّم بطلب لفحص عداد الكهرباء للتأكد من سلامته وهى:

خطوات فحص عداد الكهرباء

1- التوجّه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها وملء نموذج طلب فحص العداد استيفاء لكل بياناته.

2- إحضار صورة بطاقة شخصية.

3- عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية الديون أو الاستهلاكات التى لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.

4- تسديد رسوم فحص العداد بقيمة 40 جنيهًا للعداد أحادي الوجه، و80 جنيهًا للعداد الثلاثي.

5- يفحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ استلامه من المشترك.​

ويرجى ملاحظة أن أى شكوى يتقدّم بها المشترك خاصة بالعداد التقليدى سيتم تغييره على الفور لعداد كهرباء مسبوق الدفع.



مميزات عداد الكهرباء مسبق الدفع



1- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة فاتورة الكهرباء.

2- يمكن مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.

3- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته

4- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها، مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي

5- عدم تأخر المشترك في السداد

نصائح للتعامل مع العداد مسبوق الدفع



1- يجب التأكيد على الفنيين المتخصصين بتثبيت العداد ووضع كارت المشترك بداخله للتأكد من مطابقة الكود، وأن كارت الشحن يعمل بشكل جيد.

2- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.

3- عدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى نفاد الرصيد.

4- عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع التأكد من وضع كارت الشحن داخل العداد، ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد.