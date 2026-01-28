قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يكثف اتصالاته لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران
شاحنات المساعدات تعبر إلى غزة بالقافلة الـ126 من "زاد العزة"
ترامب : هناك "أسطولاً" ثان يتجه نحو إيران الآن
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الشتاء وتفاصيل الطقس الأيام المقبلة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام جالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا
قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مستقبل عمر سيد معوض
إكرامي الشحات يكشف تفاصيل جلسة جمعت بين رمضان صبحي والخطيب
إنتاج فسائل النخيل بإقليم توشكى لتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية
مانشستر سيتي يُواجه جالطة سراي اليوم في الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا
الزمالك يصطدم ببتروجت اليوم في مواجهة مهمة بالدوري المصري
رياضة

مانشستر سيتي يُواجه جالطة سراي اليوم في الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
رباب الهواري

يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، لخوض مواجهة حاسمة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، وذلك عندما يستضيف نظيره التركي جالطة سراي على ملعب «الاتحاد».
 

حسابات معقدة للسيتي في سباق التأهل
 

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 13 نقطة، في موقف لا يضمن له التأهل المباشر إلى دور الـ16، ما يجعله مطالبًا بتحقيق الفوز، إلى جانب تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، مع انتظار تعثر بعض منافسيه المباشرين في الترتيب.

ويأمل جوارديولا في استغلال عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب القوة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها الفريق، من أجل حسم بطاقة التأهل المباشر دون الدخول في حسابات الملحق أو الانتظار حتى الجولات الإقصائية المعقدة.

جالطة سراي يتمسك بآماله الأوروبية

في المقابل، يدخل فريق جالطة سراي التركي المباراة وهو يحتل المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط، ولا تزال لديه آمال قائمة في تحسين موقعه بجدول الترتيب، سواء من أجل المنافسة على إحدى بطاقات التأهل أو على الأقل الظهور بشكل مشرف في ختام مرحلة الدوري.

ويعتمد الفريق التركي على التنظيم الدفاعي واللعب على المرتدات، في محاولة لمباغتة مانشستر سيتي وتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وجالطة سراي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5، ضمن تغطية شبكة قنوات بي إن سبورتس لمنافسات دوري أبطال أوروبا


 

مانشيستر سيتى جالطة سراي دورى ابطال اوروبا اخبار الرياضة

