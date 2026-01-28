مانشستر سيتي يُواجه جالطة سراي اليوم في الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا

يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، لخوض مواجهة حاسمة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، وذلك عندما يستضيف نظيره التركي جالطة سراي على ملعب «الاتحاد».



حسابات معقدة للسيتي في سباق التأهل



يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 13 نقطة، في موقف لا يضمن له التأهل المباشر إلى دور الـ16، ما يجعله مطالبًا بتحقيق الفوز، إلى جانب تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، مع انتظار تعثر بعض منافسيه المباشرين في الترتيب.

ويأمل جوارديولا في استغلال عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب القوة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها الفريق، من أجل حسم بطاقة التأهل المباشر دون الدخول في حسابات الملحق أو الانتظار حتى الجولات الإقصائية المعقدة.

جالطة سراي يتمسك بآماله الأوروبية

في المقابل، يدخل فريق جالطة سراي التركي المباراة وهو يحتل المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط، ولا تزال لديه آمال قائمة في تحسين موقعه بجدول الترتيب، سواء من أجل المنافسة على إحدى بطاقات التأهل أو على الأقل الظهور بشكل مشرف في ختام مرحلة الدوري.

ويعتمد الفريق التركي على التنظيم الدفاعي واللعب على المرتدات، في محاولة لمباغتة مانشستر سيتي وتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وجالطة سراي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5، ضمن تغطية شبكة قنوات بي إن سبورتس لمنافسات دوري أبطال أوروبا



