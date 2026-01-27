قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بن سلمان لـ بزشكيان : السعودية ترفض استخدام أجوائها أو أراضيها في أي عمل عسكري ضد إيران
تفاصيل حالة الطقس غدًا في مصر.. شبورة مائية وأمطار واضطراب الملاحة
رئيس قضايا الدولة يكرم وزير العدل في احتفالية مرور 150 عاما على إنشاء الهيئة
مع تصدير 67 ألف طن .. الزراعة : إنتاج 7.1 مليون طن طماطم
35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير
الأهلي يتوصل لاتفاق مع نادي ترومسو النرويجي لاستعارة المهاجم إيلتسن كامويش
رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
آية التيجي

في ظل تزايد الاهتمام بالتغذية الصحية والاعتماد على الأطعمة الطبيعية لدعم الصحة العامة، كشفت العديد من الابحاث عن فوائد مذهلة لتناول القرع وبذور القرع، خاصة للرجال. 

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

إذ يُعد القرع من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة البروستاتا، وتعزيز الخصوبة، وتحسين الصحة الجنسية والقلبية، وققا لما نشر في موقع Medical Times، وتشمل :

ـ دعم صحة البروستاتا وتقليل مشاكل التبول:
أوضحت الدراسات، أن بذور القرع تحتوي على نسب مرتفعة من الزنك، وهو عنصر أساسي لصحة البروستاتا، ويساعد على تقليل أعراض تضخم البروستاتا الحميد، خاصة صعوبة التبول التي يعاني منها كثير من الرجال مع التقدم في العمر.

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

ـ تعزيز الخصوبة وجودة الحيوانات المنوية:
الزنك والمغنيسيوم الموجودان في بذور القرع يساهمان في تحسين عدد وجودة الحيوانات المنوية، ما يجعلها من الأطعمة المفيدة لدعم الخصوبة عند الرجال.

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

ـ دعم هرمون التستوستيرون والصحة الجنسية:
تشير تقارير طبية إلى أن العناصر الغذائية والدهون الصحية في بذور القرع قد تساعد في دعم مستويات هرمون التستوستيرون، المرتبط بالرغبة الجنسية والأداء الجنسي، ما جعل البعض يصفها كـ«مقوٍ طبيعي للصحة الجنسية».

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

ـ تحسين صحة القلب وتنظيم ضغط الدم:
تحتوي بذور القرع على المغنيسيوم والأحماض الدهنية الصحية التي تساعد على خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب، وهو أمر بالغ الأهمية للرجال الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

ـ تحسين جودة النوم وتقليل التوتر:
تُعد بذور القرع مصدرًا جيدًا لمادة التربتوفان، التي تساعد الجسم على إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونا الاسترخاء والنوم، ما يساهم في تحسين جودة النوم.

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

ـ تقوية المناعة ومقاومة الالتهابات:
بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة وفيتامين E والزنك، تساعد بذور القرع على تقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهابات، مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة.

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

ـ فوائد القرع كخضار:
لا تقتصر الفوائد على البذور فقط، إذ يحتوي القرع المطبوخ على فيتامينات A وC ومضادات أكسدة قوية تساهم في دعم صحة القلب، وتحسين المناعة، والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

فوائد القرع للرجال فوائد بذور القرع القرع والبروستاتا بذور القرع والتستوستيرون فوائد بذور القرع للجنس القرع لصحة القلب فوائد القرع الصحية بذور القرع للخصوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

عاصفة “شاندرا”

بريطانيا ترفع الاستعداد لعاصفة "شاندرا"

وزير الموارد المائية والري

وزير الري : ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع السنغال لخدمة قضايا المياه بأفريقيا

جامعة القاهرة

انطلاق ماراثون امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة وسط إجراءات تنظيمية منضبطة

بالصور

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

دجاج معصج
دجاج معصج
دجاج معصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد