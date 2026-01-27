القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

في ظل تزايد الاهتمام بالتغذية الصحية والاعتماد على الأطعمة الطبيعية لدعم الصحة العامة، كشفت العديد من الابحاث عن فوائد مذهلة لتناول القرع وبذور القرع، خاصة للرجال.

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

إذ يُعد القرع من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة البروستاتا، وتعزيز الخصوبة، وتحسين الصحة الجنسية والقلبية، وققا لما نشر في موقع Medical Times، وتشمل :

ـ دعم صحة البروستاتا وتقليل مشاكل التبول:

أوضحت الدراسات، أن بذور القرع تحتوي على نسب مرتفعة من الزنك، وهو عنصر أساسي لصحة البروستاتا، ويساعد على تقليل أعراض تضخم البروستاتا الحميد، خاصة صعوبة التبول التي يعاني منها كثير من الرجال مع التقدم في العمر.

ـ تعزيز الخصوبة وجودة الحيوانات المنوية:

الزنك والمغنيسيوم الموجودان في بذور القرع يساهمان في تحسين عدد وجودة الحيوانات المنوية، ما يجعلها من الأطعمة المفيدة لدعم الخصوبة عند الرجال.

ـ دعم هرمون التستوستيرون والصحة الجنسية:

تشير تقارير طبية إلى أن العناصر الغذائية والدهون الصحية في بذور القرع قد تساعد في دعم مستويات هرمون التستوستيرون، المرتبط بالرغبة الجنسية والأداء الجنسي، ما جعل البعض يصفها كـ«مقوٍ طبيعي للصحة الجنسية».

ـ تحسين صحة القلب وتنظيم ضغط الدم:

تحتوي بذور القرع على المغنيسيوم والأحماض الدهنية الصحية التي تساعد على خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب، وهو أمر بالغ الأهمية للرجال الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

ـ تحسين جودة النوم وتقليل التوتر:

تُعد بذور القرع مصدرًا جيدًا لمادة التربتوفان، التي تساعد الجسم على إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونا الاسترخاء والنوم، ما يساهم في تحسين جودة النوم.

ـ تقوية المناعة ومقاومة الالتهابات:

بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة وفيتامين E والزنك، تساعد بذور القرع على تقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهابات، مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة.

ـ فوائد القرع كخضار:

لا تقتصر الفوائد على البذور فقط، إذ يحتوي القرع المطبوخ على فيتامينات A وC ومضادات أكسدة قوية تساهم في دعم صحة القلب، وتحسين المناعة، والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.