اقتصاد

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

اشتغلت أسعار الذهب مجددا الان، بعد حديث الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والذي تضمن اشارات على زيادة التوترات السياسية .

ليستكمل موجة الصعود القوي التي دفعت المعدن النفيس إلى مستويات تاريخية مرتفعة.

وجاء هذا الأداء في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية على الساحة العالمية، ما حافظ على جاذبية الذهب كأحد أهم أدوات التحوط والملاذات الآمنة للمستثمرين.

وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الارتفاعات الأخيرة في السوق المحلية ترتبط بشكل مباشر بالقفزات المتلاحقة في أسعار الأوقية عالميًا، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما جعل الأسعار المحلية تعكس التحركات العالمية للذهب بصورة شبه كاملة، دون وجود عوامل داخلية مؤثرة.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 28 يناير  2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  5172 دولار للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5871 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6850 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7829 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 54.800 ألف جنيه.

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فندق على سطح القمر
دجاج معصج
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
