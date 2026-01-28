قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إنتاج فسائل النخيل بإقليم توشكى لتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية

شيماء مجدي

تفقد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  الأنشطة البحثية الجارية بمحطة بحوث توشكى التابعة للمركز، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال المحطات البحثية، وتنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ورافق رئيس المركز خلال الزيارة الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، حيث تفقدا الزراعات القائمة من النخيل السيوي والمجدول والبرتمودا، واطمأنا على الحالة العامة للمحاصيل.

وخلال الجولة، أكد رئيس المركز على ضرورة تنفيذ عمليات الخدمة والرعاية الزراعية المناسبة وفقًا للتوصيات الفنية المعتمدة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء البحثي بالمحطة، مشيرا الى الدور المتميز لمحطة بحوث توشكى في إنتاج فسائل النخيل باستخدام تقنية زراعة الأنسجة، مشيرًا إلى مدى ملاءمة الأصناف المنتجة للظروف البيئية بإقليم توشكى، ودورها في دعم خطط التوسع الزراعي بالمنطقة.


كما أثنى رئيس مركز بحوث الصحراء على جهود العاملين بالمحطة، وحثهم على ضرورة تعزيز التواصل المجتمعي لنشر التوصيات الفنية الخاصة بالاستزراع في المناطق التي تعاني من إجهادات بيئية، مع التأكيد على تفعيل الدور الخدمي والإرشادي للمحطة بالمنطقة، وبذل مزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف المنشودة.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس المركز أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحطة من الأسمدة العضوية، وكذلك إنتاج فسائل النخيل الموثقة وراثيًا والموصى بزراعتها بإقليم توشكى، بما يدعم الاستدامة الزراعية ويقلل الاعتماد على المصادر الخارجية.

حسام شوقي مركز بحوث الصحراء بحوث الصحراء وزارة الزراعة الأنشطة البحثية

