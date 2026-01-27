قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يقترب من الـ 55 ألفا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص
أحمد عز ينفي أنباء زواجه من مساعدته| خاص
بمشاركة 30 تاجرا .. افتتاح مبادرة يوم في حب مصر برأس سدر بتخفيضات 35% | صور
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

نت بلا حدود
نت بلا حدود
محمد غالي

تشهد خدمات الإنترنت في مصر حالة من الجدل المتزايد، على خلفية تصاعد شكاوى المستخدمين من سرعة نفاد الباقات قبل انتهاء الشهر، وهو ما أعاد إلى الواجهة مطالبات واسعة بتطبيق خدمة الإنترنت بلا حدود، بدلا من الاعتماد على نظام الباقات الشهرية المحددة بسقف استهلاك.

مفهوم الإنترنت بلا حدود

يعني الإنترنت بلا حدود إتاحة استخدام الخدمة دون تحديد حد أقصى للاستهلاك اليومي أو الشهري، سواء من حيث عدد الجيجابايت أو حجم التحميل، مقابل اشتراك ثابت، بما يسمح للمستخدم بالاستفادة الكاملة من الإنترنت طوال فترة الاشتراك دون قيود مرتبطة بالاستهلاك.

دول تطبق الإنترنت غير المحدود

توجد عدة دول تطبق نظام الإنترنت غير المحدود بسرعات مرتفعة، من بينها كوريا الجنوبية، سنغافورة، الإمارات، فرنسا، الصين، والمملكة المتحدة، حيث تعتمد هذه الدول على بنية تحتية قوية تتيح تقديم خدمات إنترنت منزلي ومحمول دون سقف لاستهلاك البيانات في غالبية العروض المتاحة.

الإنترنت غير المحدود

تحركات برلمانية لمناقشة الإنترنت بلا حدود في مصر

كشفت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تدرس في الوقت الحالي مطالب المواطنين المتعلقة بتوفير خدمة إنترنت بلا حدود، وتقليل الاعتماد على نظام الباقات الشهرية، مشيرة إلى أن هذا الملف مطروح للنقاش مع وزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

فرص تطبيق الإنترنت المفتوح في السوق المصري

وأوضحت النائبة أن لجنة الاتصالات تبحث تجارب الدول المختلفة في هذا الشأن، لافتة إلى أن بعض الدول تعتمد على الإنترنت غير المحدود، بينما تفضل دول أخرى العمل بنظام الباقات، كما هو مطبق في مصر حاليا. وأضافت أن المناقشات تتم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، بهدف الوصول إلى حلول تحقق التوازن بين احتياجات المواطنين وقدرات البنية التحتية المتاحة.

الإنترنت غير المحدود

مراجعة أسعار باقات الإنترنت

وشددت وكيل لجنة الاتصالات على ضرورة إعادة النظر في أسعار باقات الإنترنت الحالية، سواء من خلال خفض قيمتها، أو زيادة حجم البيانات المتاحة، أو التوسع في تقديم باقات إنترنت بلا حدود، بما يتماشى مع الاستخدام اليومي المتزايد للمواطنين.

مقترحات برلمانية لتعديل نظام الباقات

وأكدت مها عبد الناصر أن البرلمان بدأ بالفعل مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من مواطنين وخبراء في قطاع الاتصالات، تتعلق بتوفير إنترنت غير محدود أو إعادة هيكلة نظام الباقات الشهرية، على أن يتم بحث هذه المقترحات بالتعاون مع وزارة الاتصالات خلال المرحلة المقبلة.

أسباب نفاد باقات الإنترنت بسرعة

وأوضحت النائبة أن السبب الرئيسي لنفاد الباقات قبل نهاية الشهر يعود إلى نظام الاستهلاك المحدود، حيث يحصل المستخدم على حجم بيانات ثابت ينتهي بمجرد بلوغ الحد المخصص، ما يضطره إلى تجديد الباقة أكثر من مرة خلال الشهر.

الإنترنت


وأضافت، في تصريحات تلفزيونية، أن الانتشار الواسع للهواتف الذكية الحديثة والشاشات عالية الدقة ساهم في زيادة معدلات استهلاك البيانات، إلى جانب أن التطبيقات والخدمات الرقمية المتطورة تتطلب كميات أكبر من الإنترنت، وهو ما يفسر تصاعد شكاوى المستخدمين خلال الفترة الأخيرة.

الإنترنت بلا حدود الإنترنت الإنترنت بلا حدود في مصر الإنتر نت نت بلا حدود نت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة

انطلاق ماراثون امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة وسط إجراءات تنظيمية منضبطة

جانب من الفاعليات

جامعة العاصمة تطلق رابطة خريجي الوافدين

جناح وزارة السياحة والآثار في معرض الكتاب

بـ 250 عنوان .. وزارة السياحة تشارك في الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد