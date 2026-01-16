تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

أطلق تطبيق واتساب تحديثًا تقنيًا جديدًا أحدث نقلة نوعية في تجربة الاستخدام، بعدما أتاح للمستخدمين إمكانية تشغيل الحساب الواحد على عدة أجهزة في الوقت نفسه دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الأساسي بالإنترنت بشكل دائم، وهو ما جعل طريقة تشغيل تطبيق واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الفترة الحالية، خاصة مع الحفاظ على التشفير الكامل من طرف إلى طرف لجميع الرسائل والمكالمات.





تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير

بفضل النظام الجديد للأجهزة المرتبطة، أصبح بإمكان المستخدمين تشغيل واتساب على أجهزة مثل الكمبيوتر أو التابلت بشكل مستقل، دون اشتراط اتصال الهاتف الرئيسي بالإنترنت طوال الوقت.

ويكفي أن يكون الهاتف متصلًا بالإنترنت مرة واحدة خلال فترة محددة، ليظل الحساب نشطًا على جميع الأجهزة المرتبطة دون انقطاع.



خطوات تفعيل ميزة الأجهزة المرتبطة في واتساب

لتطبيق طريقة تشغيل تطبيق واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير، يجب اتباع الخطوات التالية:

- تحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار متاح على الهاتف

- الدخول إلى الإعدادات من خلال الثلاث نقاط في هواتف أندرويد أو عبر قائمة الإعدادات في آيفون

- اختيار «الأجهزة المرتبطة» ثم الضغط على «ربط جهاز جديد»

- مسح رمز QR الظاهر على الجهاز المراد ربطه بالحساب

- وبعد إتمام هذه الخطوات يتم ربط الجهاز فورًا، ويمكن استخدام واتساب عليه بشكل مستقل دون الحاجة إلى بقاء الهاتف متصلًا بالإنترنت.

أبرز مزايا تحديث واتساب الجديد

يقدم التحديث الأخير مجموعة من الخصائص التي تعزز تجربة المستخدم بشكل كبير، من بينها:

- إمكانية ربط ما يصل إلى أربعة أجهزة بحساب واتساب واحد في الوقت نفسه

- الحفاظ على التشفير الكامل لجميع الرسائل والمكالمات

- مزامنة الرسائل تلقائيًا بين جميع الأجهزة المرتبطة

- عدم اشتراط اتصال الهاتف الدائم بالإنترنت والاكتفاء باتصاله مرة واحدة كل 14 يومًا

- تحسين سرعة وأداء إرسال واستقبال الرسائل عبر مختلف الأجهزة



لماذا تُعد الميزة نقلة مهمة للمستخدمين

تعكس طريقة تشغيل تطبيق واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير توجه شركة ميتا المالكة للتطبيق نحو دعم أسلوب الحياة الرقمية الحديث، خاصة مع تزايد الاعتماد على العمل عن بُعد واستخدام أكثر من جهاز في الوقت نفسه، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والخصوصية، وهو ما يمنح المستخدمين مرونة غير مسبوقة في التواصل اليومي سواء في الاستخدام الشخصي أو المهني.