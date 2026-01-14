قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم
السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب
برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران
وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر
هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب
كأس الأمم الإفريقية .. شوط أول سلبي بين المغرب ونيجيريا
شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم نقيبي الممثلين والموسيقيين
شوط أول إيجابي بين ريال مدريد وألباسيتي بكأس ملك إسبانيا
حفيظ دراجي : فوز منطقي للسنغال وبفضل ساديو ماني
معانا 7 بطولات.. حسام حسن يرد على مشجع مغربي حاول استفزازه بعد الهزيمة من السنغال
أسامة عرابي: التحكيم لم يكن حاسمًا ومنتخب مصر تأخر في الدخول لأجواء اللقاء
حفيظ دراجي يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال: يؤدي مهمته على أكمل وجه بحرمان اللاعبين من النهائي
وداعا لـChatGPT وPerplexity.. واتساب يحظر أشهر روبوتات الدردشة خلال ساعات

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ميتا Meta، عن خطوة جديدة تبدو وكأنها تهدف إلى تثبيت احتكارها في سوق روبوتات الدردشة الذكية على واتساب

ومنذ إطلاق Meta AI، أضافت “ميتا” ميزات الذكاء الاصطناعي بشكل بارز على واتساب وغيرها من منصاتها، دون خيار للمستخدمين لتجنب التفاعل معها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة “ميتا” أنها ستستفيد من محادثات المستخدمين مع Meta AI لعرض الإعلانات عليهم عبر مختلف منصاتها.

واتساب يودع ChatGPT وPerplexity لصالح Meta AI

في تحديث جديد، قامت “ميتا” بهدوء بتغيير سياسة واجهة برمجة تطبيقات الأعمال على واتساب، بحظر روبوتات الدردشة الذكية العامة على المنصة، ونشرت السياسة الجديدة في 18 أكتوبر، على أن تدخل حيز التنفيذ بدءا من 15 يناير 2026.

ويعني هذا أن المساعدين الذكيين من الطرف الثالث مثل ChatGPT وPerplexity وLuzia وPoke، الذين أطلقوا روبوتاتهم على واتساب، سيضطرون إلى إيقاف خدماتهم على المنصة.

وجاء في نص السياسة الجديدة: “يمنع تماما على مزودي ومطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي، بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة والمنصات التوليدية للمحتوى والروبوتات الذكية العامة أو ما يشابهها، استخدام أو الوصول إلى حل أعمال واتساب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كانت هذه التقنيات هي الوظيفة الأساسية المتاحة للاستخدام، وفق تقدير “ميتا” وحدها”.

مع ذلك، أوضحت “ميتا” أن الأعمال التجارية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لأغراض خدمة العملاء مثل شركات التجارة الإلكترونية والبنوك وشركات السفر ومقدمي الرعاية الصحية لن تتأثر بهذه السياسة.

وقال متحدث باسم الشركة لموقع TechCrunch، إن روبوتات الدردشة الذكية تسببت بزيادة كبيرة في حجم الرسائل وأثقلت النظام، ما استدعى نوعا من الدعم التقني الذي لم تصبح الشركة جاهزة لتوفيره بعد.

ورغم أن “ميتا” بررت الخطوة بالأعباء التقنية، إلا أن التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي يبقى واضحا للعيان. 

ففي وقت سابق من هذا العام، أنشأت الشركة مختبرات Superintelligence، واستقطبت عددا كبيرا من كبار الخبراء من شركات مثل OpenAI، في سباق واضح نحو تحقيق ما يعرف بالذكاء الخارق، وهي مرحلة افتراضية يتمكن فيها الذكاء الاصطناعي من أداء معظم المهام بمستوى يضاهي البشر أو يتفوق عليهم.

واتساب ميتا حظر ChatGPT إطلاق Meta AI

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

