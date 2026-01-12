قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
أصل الحكاية

خبراء يحذرون من اختراق خفي يصعب اكتشافه في واتساب.. ما القصة؟

واتساب
واتساب
أحمد أيمن

حذّر خبراء مختصون في الأمن السيبراني من أسلوب احتيالي جديد ينتشر عبر تطبيق واتساب ويُعدّ من أخطر أشكال الاختراق الرقمي، وذلك لأنّه يتميّز بقدرة المحتالين على الوصول إلى حساب المستخدم بدون علمه أو إشعار واضح من التطبيق.

يعرف هذا الأسلوب باسم «الاقتران الوهمي»، وهو يعتمد على استغلال ميزة الأجهزة المرتبطة في واتساب، التي تتيح للمستخدم استخدام نفس الحساب على أكثر من جهاز مثل الحواسيب والأجهزة اللوحية.

طريقة جديدة لاختراق واتساب

في هذا النوع من الاحتيال، يقوم المهاجمون بإرسال رسالة تخدع الضحية لتبدو وكأنها تحذير أمني رسمي من واتساب أو رسالة من شخص موثوق، تحمل رمز تحقق.

عندما يرسل المستخدم هذا الرمز إلى المهاجم، يقوم الأخير باستغلاله لربط حساب الضحية بجهازه الخاص دون أن يشعر المستخدم بأي اختراق مباشر.

بمجرد نجاح هذا الربط، يصبح المحتال قادرا على قراءة الرسائل، الاطلاع على الصور والملفات، وحتى إرسال رسائل باسم الضحية، وكل ذلك يحدث والمستخدم لا يخرج من حسابه الأصلي، مما يجعل اكتشاف الاختراق أمراً صعباً للغاية.

كيف يعمل هذا الاحتيال؟

الاحتيال يستغل ثقة المستخدمين واستغلال حاجتهم للاستجابة السريعة للرسائل التي تبدو مُلحّة أو تحذيرية، حيث غالباً ما تحتوي الرسالة على إلحاح لإرسال رمز التحقق أو إعادة تأكيد الحساب، وهو ما يمثل نقطة الضعف الأساسية التي يستهدفها المحتالون.

بعد إرسال الرمز، يتم ربط حساب الضحية بجهاز المهاجم من خلال نظام «الأجهزة المرتبطة» في واتساب دون أن يلاحظ المستخدم أي علامة تدل على الاختراق.

نصائح الخبراء لتجنّب اختراق الواتساب

يركّز خبراء الأمن الرقمي على أهمية الوعي الرقمي واليقظة عند التعامل مع أي رسالة غير متوقعة، خصوصاً إذا كانت تطلب رمز تحقق أو تحتوي على تهديدات أو تحذيرات تدفع المستخدم للاستعجال. 

من بين أهم النصائح التي يوصي بها المختصون ما يلي:

  • عدم مشاركة رمز التحقق مع أي شخص، مهما بدت الرسالة رسمية أو موثوقة.
  • مراجعة قائمة الأجهزة المرتبطة من إعدادات واتساب بشكل دوري، وحذف أي جهاز غير معروف.
  • تسجيل الخروج فوراً من أي جهاز غير مألوف.
  • تجاهل الرسائل المشبوهة التي تُحاول إحداث حالة من الخوف أو الاستعجال، وعدم التفاعل معها.
  • الاعتماد على القنوات الرسمية في حال وجود شكوك حول أي تنبيه أو طلب.
واتساب اختراق واتساب حيلة جديدة لاختراق واتساب الاقتران الوهمي أخبار واتساب

