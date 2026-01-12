خبراء يحذرون من اختراق خفي يصعب اكتشافه في واتساب.. ما القصة؟

حذّر خبراء مختصون في الأمن السيبراني من أسلوب احتيالي جديد ينتشر عبر تطبيق واتساب ويُعدّ من أخطر أشكال الاختراق الرقمي، وذلك لأنّه يتميّز بقدرة المحتالين على الوصول إلى حساب المستخدم بدون علمه أو إشعار واضح من التطبيق.

يعرف هذا الأسلوب باسم «الاقتران الوهمي»، وهو يعتمد على استغلال ميزة الأجهزة المرتبطة في واتساب، التي تتيح للمستخدم استخدام نفس الحساب على أكثر من جهاز مثل الحواسيب والأجهزة اللوحية.

طريقة جديدة لاختراق واتساب

في هذا النوع من الاحتيال، يقوم المهاجمون بإرسال رسالة تخدع الضحية لتبدو وكأنها تحذير أمني رسمي من واتساب أو رسالة من شخص موثوق، تحمل رمز تحقق.

عندما يرسل المستخدم هذا الرمز إلى المهاجم، يقوم الأخير باستغلاله لربط حساب الضحية بجهازه الخاص دون أن يشعر المستخدم بأي اختراق مباشر.

بمجرد نجاح هذا الربط، يصبح المحتال قادرا على قراءة الرسائل، الاطلاع على الصور والملفات، وحتى إرسال رسائل باسم الضحية، وكل ذلك يحدث والمستخدم لا يخرج من حسابه الأصلي، مما يجعل اكتشاف الاختراق أمراً صعباً للغاية.

كيف يعمل هذا الاحتيال؟

الاحتيال يستغل ثقة المستخدمين واستغلال حاجتهم للاستجابة السريعة للرسائل التي تبدو مُلحّة أو تحذيرية، حيث غالباً ما تحتوي الرسالة على إلحاح لإرسال رمز التحقق أو إعادة تأكيد الحساب، وهو ما يمثل نقطة الضعف الأساسية التي يستهدفها المحتالون.

بعد إرسال الرمز، يتم ربط حساب الضحية بجهاز المهاجم من خلال نظام «الأجهزة المرتبطة» في واتساب دون أن يلاحظ المستخدم أي علامة تدل على الاختراق.

نصائح الخبراء لتجنّب اختراق الواتساب

يركّز خبراء الأمن الرقمي على أهمية الوعي الرقمي واليقظة عند التعامل مع أي رسالة غير متوقعة، خصوصاً إذا كانت تطلب رمز تحقق أو تحتوي على تهديدات أو تحذيرات تدفع المستخدم للاستعجال.

من بين أهم النصائح التي يوصي بها المختصون ما يلي: