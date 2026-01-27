ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة اسعار الذهب اليوم في مصر، في ظل المتابعة المستمرة لتحركات المعدن الاصفر داخل السوق المحلي، خاصة مع اتجاه قطاع واسع من المتعاملين الى شراء المشغولات الذهبية او الاحتفاظ بالذهب كوسيلة ادخار، باعتباره من اهم ادوات الاستثمار الامن في مصر.

سعر الذهب



سعر الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في السوق المحلي ارتباطا وثيقا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في الاسواق الدولية بشكل مباشر على الاسعار في مصر، ما يؤدي الى تذبذب مستمر بين الارتفاع والانخفاض.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات باحتمال تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

شهدت اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية تحركا محدودا مقارنة بالتعاملات السابقة، حيث سجلت جميع الاعيرة ارتفاعات في سعري البيع والشراء، بالتزامن مع صعود الاونصة عالميا بالدولار.

مقارنة متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية



ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 من 7760 جنيه الى 7770 جنيه للبيع، كما صعد سعر الشراء من 7725 جنيه الى 7735 جنيه.

وسجل عيار 22 ارتفاعا من 7115 جنيه الى 7125 جنيه للبيع، بينما زاد سعر الشراء من 7080 جنيه الى 7090 جنيه.

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب



وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 6790 جنيه الى 6800 جنيه للبيع، وارتفع سعر الشراء من 6760 جنيه الى 6770 جنيه.

كما ارتفع عيار 18 من 5820 جنيه الى 5830 جنيه للبيع، وسجل سعر الشراء زيادة مماثلة من 5795 جنيه الى 5805 جنيه.

وسجل عيار 14 زيادة من 4525 جنيه الى 4535 جنيه للبيع، ومن 4505 جنيه الى 4515 جنيه للشراء.

وارتفع عيار 12 من 3880 جنيه الى 3885 جنيه للبيع، ومن 3865 جنيه الى 3870 جنيه للشراء.

وبالنسبة للذهب الخام، ارتفع سعر الاونصة محليا من 241365 جنيه الى 241720 جنيه للبيع، بزيادة 355 جنيها، كما صعد سعر الشراء من 240295 جنيه الى 240650 جنيه.

ارتفاع سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعا من 54320 جنيه الى 54400 جنيه للبيع، بزيادة 80 جنيها، بينما ارتفع سعر الشراء من 54080 جنيه الى 54160 جنيه.

وعالميا، صعدت الاونصة بالدولار من 5083.63 دولار الى 5086.02 دولار، بزيادة قدرها 2.39 دولار.

ويعكس هذا التحرك الطفيف حالة من الاستقرار المائل للارتفاع داخل السوق المحلي، مدفوعا بارتفاع محدود في سعر الاونصة عالميا، مع استمرار حالة الترقب بين المتعاملين لمتابعة تطورات الاسعار خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت اسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع حالة ترقب تسيطر على الاسواق المحلية لمتابعة تطورات الاسعار العالمية وتحركات الاونصة بالدولار.

وجاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية عند مستويات متقاربة مقارنة بالفترات السابقة، في ظل حالة من الحذر لدى التجار والمستهلكين على حد سواء، نتيجة المتغيرات الاقتصادية الحالية.

ولا يزال عيار 21 يحتفظ بصدارة الاعيرة الاكثر تداولا داخل السوق، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر شيوعا بين الاسر، نظرا لتوازنه بين السعر وحجم الطلب.

سعر الذهب



اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

ورغم الاستقرار الذي تشهده الاسعار حاليا، سجل الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا داخل السوق المحلي، وسط حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل جولد بيليون، بدأ الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مستندا الى المكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، بعدما سجل المعدن الاصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو اعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، مدعوما بالارتفاعات القوية في عقود الذهب الفوري والمستقبلي.