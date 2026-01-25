قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 25-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر استقرار سعر أشهر أعيرة الذهب في أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 25-1-2026؛ داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر أشهر عيار ذهب

وجاء سعر أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشاراً داخل محلات الصاغة المصرية.

اسعار الذهب البوم

آخر تحديث لسعر عيار 21

وبلغ آخر تحديث مسجل لدى سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6640 جنيه للبيع و 6675 جنيه للشراء.

استقرار الذهب

وأظهرت المشغولات الذهبية؛ ثباتًا من دون تغيير غلى مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة بعد زيادة له أمس.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ارتفاع في التداول

وصعد سعر الذهب في أول تعاملات مسائية له أمس السبت على مستوى الأعيرة الذهبية ليستكمل مسلسل صعوده منذ مطلع الأسبوع الماضي.

صعود جديد

وزاد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات جديدة بعد تحركات أمس وصلت لنحو 50 جنيه في المتوسط.

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

وخلال يومين صعد سعر المشغولات الذهبية بقيمة قاربت على الـ70 جنيهًا ليصل بذلك مجمل صعوده ما بين 270 و 300 جنيه في أسبوع واحد.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب نحو  6640 جنيه .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7588 جنيه للبيع و 7628 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6640 جنيه للبيع و 6675 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5691 جنيه للبيع و 5721 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4426 جنيه للبيع و 4450 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4985 دولار للبيع و 4986 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 53.12 ألف جنيه للبيع و 53.4 ألف جنيه للشراء.

للمرة الأولى في تاريخه.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية

ارتفاع في البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، بعدما حققت الأوقية مكاسب أسبوعية قوية تجاوزت 8.5%، مدفوعة بتزايد الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

مكاسب عالمية مدفوعة بالملاذ الآمن وضعف الدولار

حقق الذهب في الأسواق العالمية مكاسب تجاوزت 8% خلال الأسبوع، مدعومًا بتصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عالميًا، إلى جانب الأداء الضعيف للدولار الأمريكي.

ولم تنجح البيانات الاقتصادية الأمريكية المتباينة في تقديم دعم يُذكر للعملة الخضراء، ما أتاح المجال أمام الذهب لمواصلة الصعود. ورغم تراجع حدة بعض التوترات منتصف الأسبوع عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن تهديدات سابقة بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية، بعد التوصل إلى اتفاقية إطارية مستقبلية بشأن غرينلاند، فإن غياب التفاصيل الملزمة حدّ من تأثير هذا التطور على أسعار الذهب.

ولا يزال المستثمرون يتعاملون بحذر مع تلك التطورات، في ظل شكوك حول القدرة على احتواء التوترات بالكامل، وهو ما يُبقي الطلب مرتفعًا على المعدن النفيس.

