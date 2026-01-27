أسعار الذهب اليوم في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام

يبحث عدد كبير من المواطنين عن اسعار الذهب اليوم في مصر، في ظل الاهتمام الواسع بمتابعة تحركات المعدن الاصفر داخل السوق المحلي، خاصة مع توجه شريحة كبيرة من المتعاملين الى شراء المشغولات الذهبية او الادخار، باعتبار الذهب من اهم اوعية الاستثمار الامن في مصر.

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت اسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع حالة ترقب تسود الاسواق المحلية لمتابعة تطورات الاسعار العالمية وتحركات الاونصة بالدولار.

وجاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية عند مستويات متقاربة مقارنة بالفترات الماضية، وسط حذر واضح من جانب التجار والمستهلكين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.



ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، نظرا لتوازنه بين السعر ومستوى الطلب.

اسعار الذهب اليوم في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب, سعر البيع, سعر الشراء

عيار 24, 7760 جنيه, 7725 جنيه

عيار 22, 7115 جنيه, 7080 جنيه

عيار 21, 6790 جنيه, 6760 جنيه

عيار 18, 5820 جنيه, 5795 جنيه

عيار 14, 4525 جنيه, 4505 جنيه

عيار 12, 3880 جنيه, 3865 جنيه

الاونصة, 241365 جنيه, 240295 جنيه

الجنيه الذهب, 54320 جنيه, 54080 جنيه

الاونصة بالدولار, 5083.63 دولار

سعر الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في الاسواق الدولية بصورة فورية على السوق المحلي، ما يؤدي الى حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

اسعار الذهب اليوم في مصر

اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية



على الرغم من الاستقرار الحالي، شهدت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، وسط حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستؤول اليه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الاصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو اعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفوري والمستقبلي.