سعر الذهب الان في مصر .. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم في مصر، في ظل الاهتمام الواسع بمتابعة تحركات المعدن الاصفر داخل السوق المحلي، خاصة مع توجه شريحة كبيرة من المتعاملين الى شراء المشغولات الذهبية او الادخار، باعتبار الذهب من اهم اوعية الاستثمار الامن في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر
 

شهدت اسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع حالة ترقب تسود الاسواق المحلية لمتابعة تطورات الاسعار العالمية وتحركات الاونصة بالدولار. 

وجاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية عند مستويات متقاربة مقارنة بالفترات الماضية، وسط حذر واضح من جانب التجار والمستهلكين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.


ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، نظرا لتوازنه بين السعر ومستوى الطلب.

سعر الذهب

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
 

عيار الذهب, سعر البيع, سعر الشراء
عيار 24, 7755 جنيه, 7720 جنيه
عيار 22, 7110 جنيه, 7075 جنيه
عيار 21, 6785 جنيه, 6755 جنيه
عيار 18, 5815 جنيه, 5790 جنيه
عيار 14, 4525 جنيه, 4505 جنيه
عيار 12, 3875 ج
نيه, 3860 جنيه
الاونصة, 241185 جنيه, 240120 جنيه
الجنيه الذهب, 54280 جنيه, 54040 جنيه
الاونصة بالدولار, 5076.40 دولار

سعر الذهب عالميا
 

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في الاسواق الدولية بصورة فورية على السوق المحلي، ما يؤدي الى حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض. 

سعر الذهب

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية


على الرغم من الاستقرار الحالي، شهدت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، وسط حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستؤول اليه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.
 

وبحسب تحليل جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الاصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو اعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفوري والمستقبلي.

