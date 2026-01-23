قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز
الطقس اليوم.. استمرار نشاط الرياح وأتربة عالقة في الجو مصحوبة بأمطار
طهران ترد على دعوة زلينسكي لضرب إيران: العالم لم يعد يحتمل المهرجين
أبرز مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
دبروا احتياجتكم.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق بالجيزة اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026
ما أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات؟.. الإفتاء توضح
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط
تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
الاستئناف غدا.. رمضان صبحي يعود لقفص الاتهام
سعر الدولار اليوم 23-1-2026
متى يكون النزول لسجود التلاوة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أشهر  جرام ذهب مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 23-1-2026 داخل محلات الصاغة.

أشهر سعر عيار اليوم

وتضمن أشهر سعر جرام ذهب وهو من عيار 21 الأكثر  فئة داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

آخر تحديث لعيار 21 اليوم

وتضمن آخر تحديث مسجل لدي سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 6450 جنيه للبيع و 6470 جنيه للشراء.

استقرار المعدن الأصفر

وسجل سعر المعدن الأصفر هدوءاً نسبيًا بعد ارتفاع غير مسبوق له مساء أمس الخميس.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

الذهب يفوق التوقعات

وارتفع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء أمس على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وسجل سعر الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي اليوم؛ زيادة غير مسبوقة قيمتها 315 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

اسعار الذهب اليوم

الذهب يستعيد المكاسب

وحقق جرام الذهب مكاسب في أيام بعد هبوط طفيف لم يجاوز حاجز الـ35 جنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث سعر الذهب

بلغ آخر تحديث سعر الذهب في المتوسط مسجلًا نحو 6450 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7371 جنيه للبيع و 7394 جنيه للشراء.

اسعار الذهب البوم

سعر عيار 21اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 6450 جنيه للبيع و 6470 جنيه للشراء.

سعر عيار 18اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5528 جنيه للبيع و 5545 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  4300 جنيه للبيع و 4313 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 51.6 ألف جنيه للبيع و 51.76 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4811 دولار للبيع و 4812 دولار للشراء.

أسعار الذهب اليوم

الذهب في السوق المحلي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم لمتابعة استثماراتهم وإدخار مدخراتهم، لذلك يرصد صدي البلد في السطور التالية الأسعار بكافة الأعيرة.

وقال هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن المستهلك الذكي يشتري الذهب حفاظًا على قيمة أمواله، مؤكدًا أن التعامل مع الذهب بطريقة سليمة هو السبيل الأمثل لحماية المدخرات من التضخم وتقلبات السوق.

وأضاف ميلاد،أن الصبر على الاستثمار في الذهب أفضل بكثير من المضاربة اليومية، مؤكدًا أن المضاربة اللحظية تحوّل عملية الادخار إلى حالة من القلق والتوتر النفسي المستمر.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن في محلات الصاغة

مخاطر متابعة أسعار الذهب بشكل لحظي

حذّر هاني ميلاد من الانسياق وراء متابعة أسعار الذهب بشكل لحظي بهدف البيع السريع، موضحًا أن هذا السلوك يؤدي إلى فقدان الذهب لوظيفته الأساسية كملاذ آمن.

وأوضح أن التعامل مع الذهب بعقلية البورصة، عبر الشراء والبيع بناءً على تحركات يومية أو حتى ساعية، يعرض المستثمر لضغوط نفسية كبيرة في حال حدوث انخفاض مفاجئ في الأسعار، ويقلل من الاستفادة الفعلية من الاستثمار.

وأوضح أن الذهب يُعد مخزنًا للقيمة، وأن الاحتفاظ به أو شرائه يظل خيارًا مضمونًا في مواجهة التقلبات الاقتصادية، مؤكدًا أن البيع لا يُنصح به إلا في حالات الضرورة القصوى.

و شدد رئيس شعبة الذهب على أهمية الوعي الاستثماري، مؤكدًا أن التسرع في بيع الذهب بدافع الخوف من تغير الأسعار قد يؤدي إلى خسائر مستقبلية، خاصة مع التوقعات باستمرار الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس على المدى الطويل.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

المغرب والسنغال

بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

الزمالك

لازم يدخل العمليات | صدمة في الزمالك تخص نجم الفريق

فتحي سند

فتحي سند يسخر من مصالحة الأهلي والمصري بالصفقات

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

ترشيحاتنا

ستانلي اوجو

بعد مفاوضات الأهلي المصري.. ستانلي اوجو ينتقل إلى أهلي طرابلس لمدة عامين ونصف

الاهلي

قبل مواجهة يانج افريكانز.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أحمد سليمان

أحمد سليمان يوجه رسالة لناصر ماهر بعد انتقاله لبيراميدز

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد