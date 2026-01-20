قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
اقتصاد

سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 19-1-2026

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في السعودية، مساء اليوم الإثنين 19 يناير 2026، ارتفاعًا طفيفًا؛ حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 492.50 ريال سعودي، مواصلًا تحركاته الإيجابية بالتوازي مع صعود الأسعار العالمية. 

كما بلغ سعر الجنيه الذهب 3941 ريالًا، في ظل متابعة المستثمرين والمستهلكين لتغيرات سوق الذهب محليًا وعالميًا.

أسعار الذهب اليوم في السعودية 

عيار 24: 563.00 ريالا

عيار 22: 516.00 ريالا

عيار 21: 492.50 ريال

عيار 18: 422.25 ريال

عيار 14: 328.50 ريال

عيار 12: 281.50 ريال

الأونصة: 17511.00 ريالا

الجنيه الذهب: 3941.00 ريالا

الأونصة بالدولار: 4669.62 دولار

سعر الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، 563.00 ريالا سعوديا، متأثرًا بارتفاع سعر الأونصة عالميًا.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 516.00 ريالا، ليعكس الأداء الصاعد لمعظم أعيرة الذهب في السوق السعودية.

سعر الذهب عيار 21

واصل عيار 21، الأكثر تداولًا في السعودية، ارتفاعه ليسجل 492.50 ريال للجرام، محافظًا على جاذبيته لدى المستهلكين والمستثمرين.

سعر الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 422.25 ريال، مدعومًا بحركة الأسعار العالمية.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية 3941.00 ريال، مواكبًا لتحركات سعر عيار 21 في السوق المحلية.

سعر أونصة الذهب

سجلت أونصة الذهب 17511.00 ريال داخل السوق السعودية، فيما بلغت الأونصة عالميًا 4669.62 دولار، ما دعم الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب.

