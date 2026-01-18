قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
الإفتاء: الرسول كان يصوم أكثر ما يصوم في شهر شعبان
تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين
أستاذ علاقات دولية: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها رسميًا من القاهرة
وزير التموين بمجلس الشيوخ: توفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان
سعر الجنيه الذهب في السعودية مساء اليوم 18-1-2026

علياء فوزى

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 3878.25 ريال سعودي.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في المملكة العربية السعودية، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 18 يناير 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب دون مصنعية في السعودية اليوم الأحد

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 554  ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 507.75 ريالا سعوديا.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 484.75 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 415.50 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 323.25 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت إلى نحو 277 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 17232.75 ريال سعودي.

سعر الذهب عالميا اليوم 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4595.38 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.
 أسعار النفط عالميًا
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

