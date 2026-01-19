أسعار الذهب في السعودية اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية في بداية اليوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026 .

ويتأثر سعر الذهب بحركة السوق العالمية الذي يشهد إقبال شديد على شراء الملاذ الآمن في ظل الأوضاع الاقتصادية الغير مستقرة.

زاد سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية عن أمس حيث سجل عيار 21 اليوم الإثنين 19 يناير 2025 497.50 وسجل عيار 24 نحو 565.50 ريال سعودي، بينما جاءت باقي الأعيرة عند مستويات أعلى بشكل طفيف مقارنة بالأمس.

أسعار الذهب في السعودية

سجل عيار 24: 565.50 ريال

أما عيار 22 سجل: 520.50 ريال

وسجل عيار 21: 497.50 ريال

أما عيار 18فقد سجل : 422.00 ريال





