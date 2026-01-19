قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الفتاح تركي

استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19 يناير 2026 .. تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ منذ نهاية تعاملات أمس الأحد 18 يناير 2026، بالتزامن مع استقرار أسعار المعدن الأصفر في البورصة العالمية، وهو ما انعكس مباشرة على حركة البيع والشراء داخل السوق المحلية، وسط ترقب واسع من المواطنين والمستثمرين لتطورات أسعار الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة وأبرز أدوات الادخار في مصر خلال الفترات الأخيرة.

يأتي هذا الاستقرار في وقت يتزايد فيه اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء بغرض الاستثمار أو الادخار أو الإقبال على الشراء في مناسبات الزواج، حيث تمثل أسعار الذهب مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا يعكس حالة الأسواق المحلية والعالمية في آن واحد.

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارًا واضحًا خلال ختام تعاملات أمس، من دون تسجيل أي تحركات صعودية أو هبوطية مقارنة ببداية التعاملات، وهو ما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل محال الصاغة، في ظل هدوء نسبي في حركة الشراء والبيع.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء والسعر، نحو 7050 جنيهًا بنهاية تعاملات أمس، في حين سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7015 جنيهًا، ليستقر العيار عند نفس المستويات المسجلة خلال التعاملات السابقة.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 مساء أمس إلى 6465 جنيهًا، بينما سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6430 جنيهًا، مع استمرار حالة الثبات في أسعار هذا العيار داخل السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 في مصر

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا بين المواطنين، نحو 6170 جنيهًا بنهاية تعاملات أمس، بينما وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6140 جنيهًا، ليحافظ العيار على مستواه دون تغيير ملحوظ.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 نحو 5290 جنيهًا، في حين وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 إلى 5265 جنيهًا، ويعد هذا العيار من الخيارات الشائعة في المشغولات الذهبية الحديثة نظرًا لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته مقارنة بالعيارات الأعلى.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 نحو 4115 جنيهًا، بينما بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 نحو 4095 جنيهًا، مع استمرار الإقبال المحدود على هذا العيار داخل السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 إلى 3525 جنيهًا، فيما سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 نحو 3510 جنيهات، ويستخدم هذا العيار في بعض المشغولات منخفضة التكلفة.

سعر الجنيه الذهب في مصر

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في ختام تعاملات أمس حوالي 49360 جنيهًا، بينما وصل سعر شراء الجنيه الذهب إلى نحو 49120 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويعد من أبرز أدوات الادخار لدى شريحة كبيرة من المواطنين.

سعر أوقية الذهب في مصر

سجل سعر بيع أوقية الذهب في السوق المحلية نحو 219325 جنيها بنهاية التعاملات، فيما سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 218260 جنيها، متأثرًا باستقرار السعر العالمي للمعدن الأصفر.

سعر الذهب عالميًا
على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب في البورصات الدولية خلال تعاملات أمس، حيث بلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4595.27 دولار أمريكي، ويتم احتساب أسعار الذهب عالميًا بالدولار الأمريكي وفقًا لتحركات الأسواق العالمية وسعر الصرف.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ويعكس هذا الاستقرار في أسعار الذهب محليًا وعالميًا حالة من الترقب في الأسواق، حيث يفضل المستثمرون التريث في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء انتظارًا لأي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على حركة المعدن النفيس خلال الفترات المقبلة.

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المواطنون في أوقات عدم اليقين، ما يجعل متابعة أسعاره اليومية محل اهتمام واسع عبر منصات البحث المختلفة، خاصة مع ثبات الأسعار عند مستوياتها الحالية بنهاية تعاملات أمس.

