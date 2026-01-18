استقرار أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب محليا في ختام تعاملات اليوم، وكذلك في البورصة العالمية.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الأحد 18 يناير 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الأحد

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7050 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7015 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6465 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6430 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6170 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6140 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5290 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5265 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4115 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4095 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3525 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3510 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 49360 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 49120 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 219325 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 218260 جنيها.

سعر الذهب عالميا

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4595.27 دولار أمريكي.