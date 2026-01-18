قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
السنغال بطلا لـ كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز على المغرب بهدف.. صور
أخبار التوك شو| نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة.. وأحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
قطع أجزاء من جسده.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط
منتخب السنغال ينسحب أمام المغرب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلسي في نهائي أمم إفريقيا
دعاء استقبال شهر شعبان.. أفضل دعوات للرزق وخيري الدنيا والآخرة
مجلس السلام| صلاح عبدالعاطي: مصر نجحت في تشكيل هذه اللجنة ورأب الصدع
استقرار أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم
أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. بالأسعار
عضو شعبة الاستثمار العقاري: عمولات السماسرة وصلت إلى 10%
إصابة 10 أشخاص في تصادم سوزوكي بملاكب على طريق بلبيس السلام
بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة عائدة من المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد

أسعار الذهب في الكويت
أسعار الذهب في الكويت
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الكويت، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 18 يناير 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد دون مصنعية

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 45.525 دينارا كويتيا.

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 22 سجلت نحو 40.725 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم  للجرام عيار 21 وصلت نحو 39.825 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 34.150 دينارا كويتيا.

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 26.550 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 22.750 دينارا كويتيا.

أسعار أوقية الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1415.750 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 318.625 دينار كويتي.

سعر الذهب عالميا اليوم 

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4595.27 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:
تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

أسعار الذهب الكويت سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 أونصة الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الإعدادية| أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية

ترشيحاتنا

القاهرة الاخبارية

الانسحاب الكامل للتحالف الدولي من القواعد العراقية يمثل تحولاً أمنياً مهماً.. تفاصيل

جانب من الحلقة

بقول ابني مات| أم تدعو على ابنها أمام الكعبة.. والابن يكشف تفاصيل الخلاف المثير

عمرو أديب

عمرو أديب: على مدار فترات طويلة هناك حديث عن تعديل وزاري مرتقب

بالصور

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد