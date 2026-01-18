قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
السنغال بطلا لـ كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز على المغرب بهدف.. صور
أخبار التوك شو| نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة.. وأحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
قطع أجزاء من جسده.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط
منتخب السنغال ينسحب أمام المغرب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلسي في نهائي أمم إفريقيا
دعاء استقبال شهر شعبان.. أفضل دعوات للرزق وخيري الدنيا والآخرة
مجلس السلام| صلاح عبدالعاطي: مصر نجحت في تشكيل هذه اللجنة ورأب الصدع
استقرار أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم
أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. بالأسعار
عضو شعبة الاستثمار العقاري: عمولات السماسرة وصلت إلى 10%
إصابة 10 أشخاص في تصادم سوزوكي بملاكب على طريق بلبيس السلام
بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة عائدة من المغرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مصر تتحول من تصدير الخام لمركز إقليمي للذهب.. مصفاة جديدة لتعظيم القيمة المضافة

الذهب
الذهب
محمد البدوي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الجزء الأكبر من صادرات مصر من الذهب يعتمد حاليًا على تصدير الذهب الخام، مشددًا على أن الدولة لا تستهدف الاستمرار في هذا النهج، بل تسعى إلى تطوير صناعة الذهب والتحول إلى مركز إقليمي لتصديره بعد تصنيعه وتنقيته.

تعظيم القيمة المضافة

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن مشروع إنشاء مصفاة مصرية للذهب يمثل خطوة محورية في تعظيم القيمة المضافة وتعزيز سلاسل القيمة التعدينية، بما يتيح لمصر تجاوز مرحلة تصدير الخام فقط.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف إنتاج ذهب مصري بدرجة نقاء معترف بها دوليًا، وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة في التداول والتصدير، وهو ما من شأنه رفع تنافسية الذهب المصري في الأسواق الخارجية.

 أسواقًا متقدمة في قطاع الذهب

وأضاف أن الدول التي تمتلك أسواقًا متقدمة في قطاع الذهب تعتمد على وجود مصافٍ متخصصة، لافتًا إلى أن إنشاء مصفاة ذهب مصرية يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تخضع للدراسة حاليًا خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي «أفريكسيم بنك» لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الإفريقية، أوضح الحمصاني أن جوهر التعاون يتمثل في إنشاء مصفاة ومخازن للذهب داخل مصر.

وأكد أن الانتهاء من الدراسات وبدء تنفيذ هذا المشروع سيفتح المجال أمام مصر لاستقبال الذهب من الدول الإفريقية والدول المجاورة، إلى جانب الإنتاج المحلي، بما يسمح بتنقية وتصنيع الذهب داخل البلاد، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية بدلًا من تصديره في صورته الخام.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن امتلاك مصر لمصفاة ذهب سيمكنها مستقبلًا من تعظيم العوائد الاقتصادية عبر مختلف مراحل التصنيع، ويعزز دورها كمركز إقليمي لصناعة وتداول الذهب، بدلًا من الاكتفاء بدور المصدّر للخام فقط.

مجلس الوزراء محمد الحمصاني الذهب قطاع الذهب

