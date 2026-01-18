مصر تتحول من تصدير الخام لمركز إقليمي للذهب.. مصفاة جديدة لتعظيم القيمة المضافة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الجزء الأكبر من صادرات مصر من الذهب يعتمد حاليًا على تصدير الذهب الخام، مشددًا على أن الدولة لا تستهدف الاستمرار في هذا النهج، بل تسعى إلى تطوير صناعة الذهب والتحول إلى مركز إقليمي لتصديره بعد تصنيعه وتنقيته.

تعظيم القيمة المضافة

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن مشروع إنشاء مصفاة مصرية للذهب يمثل خطوة محورية في تعظيم القيمة المضافة وتعزيز سلاسل القيمة التعدينية، بما يتيح لمصر تجاوز مرحلة تصدير الخام فقط.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف إنتاج ذهب مصري بدرجة نقاء معترف بها دوليًا، وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة في التداول والتصدير، وهو ما من شأنه رفع تنافسية الذهب المصري في الأسواق الخارجية.

أسواقًا متقدمة في قطاع الذهب

وأضاف أن الدول التي تمتلك أسواقًا متقدمة في قطاع الذهب تعتمد على وجود مصافٍ متخصصة، لافتًا إلى أن إنشاء مصفاة ذهب مصرية يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تخضع للدراسة حاليًا خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي «أفريكسيم بنك» لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الإفريقية، أوضح الحمصاني أن جوهر التعاون يتمثل في إنشاء مصفاة ومخازن للذهب داخل مصر.

وأكد أن الانتهاء من الدراسات وبدء تنفيذ هذا المشروع سيفتح المجال أمام مصر لاستقبال الذهب من الدول الإفريقية والدول المجاورة، إلى جانب الإنتاج المحلي، بما يسمح بتنقية وتصنيع الذهب داخل البلاد، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية بدلًا من تصديره في صورته الخام.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن امتلاك مصر لمصفاة ذهب سيمكنها مستقبلًا من تعظيم العوائد الاقتصادية عبر مختلف مراحل التصنيع، ويعزز دورها كمركز إقليمي لصناعة وتداول الذهب، بدلًا من الاكتفاء بدور المصدّر للخام فقط.