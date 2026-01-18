قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
السنغال بطلا لـ كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز على المغرب بهدف.. صور
أخبار التوك شو| نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة.. وأحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
قطع أجزاء من جسده.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط
منتخب السنغال ينسحب أمام المغرب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلسي في نهائي أمم إفريقيا
دعاء استقبال شهر شعبان.. أفضل دعوات للرزق وخيري الدنيا والآخرة
مجلس السلام| صلاح عبدالعاطي: مصر نجحت في تشكيل هذه اللجنة ورأب الصدع
استقرار أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم
أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. بالأسعار
عضو شعبة الاستثمار العقاري: عمولات السماسرة وصلت إلى 10%
إصابة 10 أشخاص في تصادم سوزوكي بملاكب على طريق بلبيس السلام
بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة عائدة من المغرب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل دور اللجنة العليا للذهب وأهمية مصفاة الذهب المصرية

محمد الحمصاني
محمد الحمصاني
محمد البدوي

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية لبرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، أن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتولى رئاستها الحكومة، وتضم في عضويتها محافظ البنك المركزي وعددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

 استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب 

وأشار الحمصاني إلى أن اللجنة ستعمل على وضع استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في مصر، وهي استراتيجية تمتد على كافة مراحل القطاع من استخراج الذهب وصولًا إلى مرحلة التداول.

جوانب قطاع الذهب

 وأضاف أن هذه الاستراتيجية تشمل مراحل الاستخلاص، التنقية، السبك، والتصنيع، بهدف تحسين كافة جوانب قطاع الذهب وتطويره.

وأضاف أن اجتماع اليوم كان تمهيديًا لمتابعة بعض الإجراءات التنظيمية وبدء وضع الخطة الاستراتيجية للقطاع، التي تشمل أيضًا سن تشريعات وصياغة سياسات داعمة للنهوض بالقطاع.

تطوير القطاع في الأسواق

وأشار الحمصاني إلى أن مصافي الذهب تعد عنصرًا أساسيًا في تطوير القطاع في الأسواق المتقدمة، مؤكدًا أن مصفاة الذهب المصرية ستكون إحدى النقاط الرئيسية التي ستخضع للدراسة في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بتوقيع البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي "أفريكسيم بنك" مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الإفريقية، أكد الحمصاني أن هذا التعاون يهدف إلى إقامة مصفاة ومخازن للذهب في مصر، وهو ما سيمكنها من استقبال الذهب من الدول المجاورة والإفريقية، بما يعزز السوق المحلي ويوفر فرصًا للتنقية والتصنيع داخل مصر.

وأوضح الحمصاني أن إنشاء مصفاة للذهب في مصر سيوفر قيمة مضافة في مختلف مراحل التصنيع بدلاً من تصدير الذهب الخام فقط، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.

