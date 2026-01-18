أحمد موسى: الحكومة ستعلن خطة خفض الديون قريبا.. ومدبولي يحظى بثقة الرئيس السيسي

شدد الإعلامي أحمد موسى على أن الحكومة المصرية ستكشف في الأسابيع القليلة المقبلة، وبالتحديد قبل نهاية يناير، عن سياستها التفصيلية لمعالجة ملف الديون، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر معرفة الخطوات التي ستتخذها الدولة لتخفيض الديون.

شخصية محترمة ومجتهدة

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يعد شخصية محترمة ومجتهدة، يعمل بلا كلل أو ملل على مدار الساعة لمتابعة مختلف الملفات الاقتصادية الحيوية مثل الكهرباء والإسكان والبترول.

وقال موسى: "مدبولي رجل ذو خبرة كبيرة، ولا يتوقف عن العمل، دائمًا في اجتماعات وفي متابعة دائمة للملفات الأساسية التي تمس المواطن".

وأشار موسى إلى أن مدبولي يحظى بثقة الرئيس السيسي بفضل جهوده الكبيرة في مختلف الملفات الوطنية، موضحًا أن رئيس الوزراء يتسم بالوطنية المتميزة والمصارحة مع الإعلام. كما أكد أن مدبولي لا يتردد في الإجابة على الأسئلة ويطرح حلولًا شفافة، وأنه نادرًا ما يغضب.

وفي ختام حديثه، تمنى موسى أن يتم الإعلان عن أخبار إيجابية للمواطنين في القريب العاجل، مؤكدًا أن “المواطن من حقه أن يشعر بتحسن في دخله ومرتبه مع بداية هذا العام”.