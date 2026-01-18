قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة خطيرة للعيناوي لاعب المغرب أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا
حالات تصل فيها عقوبة جريمة التزوير إلى الحبس سنتين طبقا للقانون
اتصالات بريطانية رفيعة بشأن غرينلاند.. ستارمر يناقش الملف مع الدنمارك والناتو وترامب
خبير أمن إقليمي: أمريكا أعادت ترتيب أوراقها في سوريا.. وقسد الخاسر الأكبر
العيشة مش أكل وشرب.. نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة
سيلتا فيجو يكتسح رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الإسباني
10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور
عائدة من المغرب.. بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة
أحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
نصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء
لدينا 3 دفعات مُهملة.. المهن الطبية تكشف عن أزمة جديدة لأطباء الأسنان
دعاء آخر ليلة في رجب مستجاب.. دعوات تفتح لك أبواب الخيرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف

مدبولي
مدبولي
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى أن جماعة الإخوان لم توجه أي هجوم إلى إسرائيل أو تتحدث عنها؛ لأن ما يشغلهم ليس مصلحة مصر، بل الحصول على الأموال. 

وأضاف خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن الإخوان كانوا يروجون لتقارير كاذبة ضد مصر؛ بهدف الحصول على تمويلات من إسرائيل.

وأشار موسى إلى أنه رصد صفحات إخوانية ولجان ليبرالية متحالفة مع الجماعة، رددت أكاذيب حول تأخر مصر في سداد قروضها في ديسمبر 2025، مشددًا على أن الإخوان لم يتعودوا أبدًا على الصدق. 

وأكد موسى أن هذه المعلومات غير صحيحة، موضحًا أن مصر تلتزم بسداد ديونها في مواعيدها المحددة، وهو ما أكده الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي.

الحكومة المصرية

كما أكد موسى أن الحكومة المصرية ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين، وقبل نهاية يناير، عن خطة مفصلة لخفض الدين المصري، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعمل بلا توقف على هذا الملف، إضافة إلى متابعته لكل الملفات الاقتصادية الأخرى مثل الكهرباء والإسكان والبترول.

وأضاف أن مدبولي "شخصية محترمة" يمتلك خبرة كبيرة، ويعمل بجدية على مدار الساعة، وهو معروف بشخصيته الوطنية المتميزة وشفافيته في التعامل مع الإعلام.

 

ثقة الرئيس السيسي

وأشار موسى أيضًا إلى أن مدبولي يحظى بثقة الرئيس السيسي بفضل جهوده الكبيرة، وأنه شخصية لا تركز سوى في العمل والتطوير، ولا يتردد في الإجابة على أي أسئلة تطرحها وسائل الإعلام؛ مما يجعله محل تقدير كبير. 

وأضاف موسى: “لا يشتكي أحد منه؛ لأنه يتعامل بشفافية تامة، ويتميز بالمصارحة والمكاشفة”.

وفي ختام حديثه، تمنى موسى، أن يتم الإعلان قريبًا عن أخبار إيجابية للمواطنين، مؤكدًا أن “المواطن من حقه أن يشعر بتحسن في دخله ومرتبه مع بداية هذا العام”.

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

