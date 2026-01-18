أحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف

كشف الإعلامي أحمد موسى أن جماعة الإخوان لم توجه أي هجوم إلى إسرائيل أو تتحدث عنها؛ لأن ما يشغلهم ليس مصلحة مصر، بل الحصول على الأموال.

وأضاف خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن الإخوان كانوا يروجون لتقارير كاذبة ضد مصر؛ بهدف الحصول على تمويلات من إسرائيل.

وأشار موسى إلى أنه رصد صفحات إخوانية ولجان ليبرالية متحالفة مع الجماعة، رددت أكاذيب حول تأخر مصر في سداد قروضها في ديسمبر 2025، مشددًا على أن الإخوان لم يتعودوا أبدًا على الصدق.

وأكد موسى أن هذه المعلومات غير صحيحة، موضحًا أن مصر تلتزم بسداد ديونها في مواعيدها المحددة، وهو ما أكده الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي.

الحكومة المصرية

كما أكد موسى أن الحكومة المصرية ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين، وقبل نهاية يناير، عن خطة مفصلة لخفض الدين المصري، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعمل بلا توقف على هذا الملف، إضافة إلى متابعته لكل الملفات الاقتصادية الأخرى مثل الكهرباء والإسكان والبترول.

وأضاف أن مدبولي "شخصية محترمة" يمتلك خبرة كبيرة، ويعمل بجدية على مدار الساعة، وهو معروف بشخصيته الوطنية المتميزة وشفافيته في التعامل مع الإعلام.

ثقة الرئيس السيسي

وأشار موسى أيضًا إلى أن مدبولي يحظى بثقة الرئيس السيسي بفضل جهوده الكبيرة، وأنه شخصية لا تركز سوى في العمل والتطوير، ولا يتردد في الإجابة على أي أسئلة تطرحها وسائل الإعلام؛ مما يجعله محل تقدير كبير.

وأضاف موسى: “لا يشتكي أحد منه؛ لأنه يتعامل بشفافية تامة، ويتميز بالمصارحة والمكاشفة”.

وفي ختام حديثه، تمنى موسى، أن يتم الإعلان قريبًا عن أخبار إيجابية للمواطنين، مؤكدًا أن “المواطن من حقه أن يشعر بتحسن في دخله ومرتبه مع بداية هذا العام”.