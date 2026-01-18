أحمد موسى: الرعاية الطبية المقدمة بمراكز الإصلاح أفضل مما يجدها حسام بهجت

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يقتلون المصريين منذ 2011، بل وقبل ذلك منذ 1948.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن بلال فضل يمني حصل على الجنسية المصرية ، وقال إنه تم العثور على 14 جثة في مكتب ضابط أمن دولة خلال 2011.

وتابع : الجماعة الإرهابية فتحت القنوات لـ بلال فضل، كي يروج تلك الأكاذيب وحاليًا موجود خارج مصر ، ولكن لا أحد يعلم في أي مكان يتحدث زورًا وكذبًا.

فترة حكم الإخوان

وأكد أن بلال قال إنه لا يوجد بلاغ تم تقديمه بشأن عمليات تعذيب من قبل الشرطة في فترة حكم الإخوان، لكن على العكس تم تقديم بلاغات تتهم الإخوان بالتعذيب، موضحا أنه لا أحد يصدق جماعة الإخوان التي كذبت على البلد والعالم ودلسوا علينا.

واستطرد أن هناك أجهزة شريفة بمعنى الكلمة، تحمي وتدافع عن البلد والشعب المصري، وعلى المواطن أن ينتبه لمن يضع يده في يد التنظيم الإرهابي ويتحالف معه فهو أصبح مثله.

مراكز الإصلاح والتأهيل

وأردف أن الرعاية الطبية المقدمة في مراكز الإصلاح والتأهيل أفضل من الخدمات التي يجدها حسام بهجت في خارج مصر، وهو الذي يعرف نفسه بأنه حقوقي كسبوبة له.