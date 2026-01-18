أحمد موسى عن خسارة مصر أمام نيجيريا : اللعيبة محبطة وإحنا كمان.. وتحذير عاجل من الأرصاد | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

قناع مسامير .. رامز جلال يخطف الأضواء في حفل Joy Awards

خطف الفنان رامز جلال الأنظار بإطلالة غير تقليدية خلال حضوره حفل توزيع جوائز Joy Awards في دورته السادسة، إذ ارتدى بدلة زرقاء وأخفى ملامح وجهه بقناع أبيض بمسامير بارزة مستوحى من قناع المطرب «توليت».



تنوروا الدنيا بالقرآن .. أسامة الأزهري يعلق على أداء متسابقين بدولة التلاوة

علق الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف على قراء برنامج “دولة التلاوة”، أشرف سيف، ومحمد وفيق حسن.



مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية تشهد استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الحالية على أغلب أنحاء البلاد، موضحًا أن درجات الحرارة تسجل نحو 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 25 درجة بمحافظات جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن ساعات الليل تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث قد تصل إلى 7 درجات مئوية، وهو ما يعكس وجود تذبذب واضح بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.



أحمد موسى عن كتابه أسرار: الإخوان هيدفنوا نفسهم

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن كتابه أسرار سيكون موجودًا في جناح مؤسسة الأهرام بمعرض القاهرة الدول للكتاب الذي يفتح أبوابه للجمهور نهاية الأسبوع الجاري.



خسارة مصر من نيجيريا.. أحمد موسى: لاعبي المنتخب محبطة وإحنا كمان

علق الإعلامي أحمد موسى على خسارة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب.



لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق

علق الإعلامي أحمد موسى، على مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا .



لجنة إدارة غزة: نعمل لإسكان الأسر وإعادة الأمن والاستقرار لغزة

قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إن اللجنة تستهدف إسكان كل أسرة، وتقديم خدمات التعليم والصحة، إلى جانب تلبية الاحتياجات الأساسية في مختلف مجالات الحياة داخل قطاع غزة.



علي شعث: اجتماعات مكثفة لوضع خطة شاملة لدعم أهالي قطاع غزة

قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إن اللجنة تعقد حاليًا اجتماعات مكثفة لوضع خطة واضحة المعالم بشأن ما يمكن تقديمه لأهالي القطاع، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في دعم المواطنين نفسيًا ومعيشيًا وإنسانيًا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.



الوطنية لإدارة غزة: صمود الشعب الفلسطيني أساس انطلاق عمل اللجنة

قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إن صمود الشعب الفلسطيني شكّل الأساس الحقيقي لوجود اللجنة وبدء عملها، مؤكدًا أن هذا الصمود كان العامل الحاسم الذي مكّن اللجنة من التحرك والقيام بدورها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.



شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر

هنأ المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الإعلامي أحمد موسى بمناسبة إصدار اول كتاب له " أسرار".