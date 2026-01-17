خسارة مصر من نيجيريا.. أحمد موسى: لاعبي المنتخب محبطة وإحنا كمان

علق الإعلامي أحمد موسى على خسارة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «خلاص مش فارقة، المركز الرابع زي المركز الثالث، نركز في اللي جاي ونستعد لكأس العالم، في إحباط للاعبين وهي بتلعب المباراة النهاردة، زي الجماهير كمان محبطة وهي بتتفرج، كان نفسنا نلعب المباراة النهائية، ننسى أمم أفريقيا، ونستعد لكأس العالم».

وتابع: في كأس أمم أفريقيا السابقة خرج المنتخب الوطني من الدور 16، والنسخة الحالية من البطولة وصل إلى المربع الذهبي، بالتوفيق للمنتخب الوطني في كامل الفترة المقبلة.