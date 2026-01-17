أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارقة مركز تالت ولا رابع

علق الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة منتخب مصر من منتخب نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث في أمم أفريقيا .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مش فارقة المركز الثالث من المركز الرابع ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" حتى ضربات الترجيح ضيعناها"، مضيفا:" هناك دروس مستفادة كثيرة يجب ان ننظر إليها وإحنا ضيعنا ماتش السنغال وماتش نيجيريا ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" تحية لمنتخبنا والكابتن حسام حسن ولازم نستعد من دلوقتي لكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى : " كنتا نتمنى ان نصل إلى نهائي أمم أفريقيا لكن خلاص"، ضيفا:" لاعبي منتخب مصر عندهم إحباط واحنا كمان عندنا إحباط ومفيش نفس للفرجة على المباراة ومعندناش حماس التشجيع لأنها مباراة لتحديد المركز الثالث ".

