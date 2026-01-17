الوطنية لإدارة غزة: صمود الشعب الفلسطيني أساس انطلاق عمل اللجنة

قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إن صمود الشعب الفلسطيني شكّل الأساس الحقيقي لوجود اللجنة وبدء عملها، مؤكدًا أن هذا الصمود كان العامل الحاسم الذي مكّن اللجنة من التحرك والقيام بدورها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

الإعلان عن اللجنة

وأوضح شعث، خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية فيروز مكي، أنه يوجّه كلمته إلى الشعب الفلسطيني قائلًا إن «بدون صمودكم لم نكن نستطيع فعل شيء»، مشيرًا إلى أن الإعلان عن اللجنة جاء من القاهرة بهدف خدمة الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة أن عمل اللجنة يستند بالأساس إلى إرادة الشعب الفلسطيني وصبره، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات الإنسانية والمعيشية، والعمل على تخفيف آثار العدوان عن المواطنين في القطاع.