قناع مسامير .. رامز جلال يخطف الأضواء في حفل Joy Awards

خطف الفنان رامز جلال الأنظار بإطلالة غير تقليدية خلال حضوره حفل توزيع جوائز Joy Awards في دورته السادسة، إذ ارتدى بدلة زرقاء وأخفى ملامح وجهه بقناع أبيض بمسامير بارزة مستوحى من قناع المطرب «توليت».

وكشف الفنان رامز جلال عن تفاصيل برنامجه المنتظر في رمضان 2026 خلال حضوره حفل توزيع جوائز Joy Awards في دورته السادسة.

قال رامز جلال على هامش الحفل إنه ارتدى اللون الأزرق ليكون ليلته زرقاء، كما أشار إلى أنه استخدم قناعًا خلال دخوله للحفل، وذكر أنه قضى وقتًا طويلًا في الحمام لتغيير لون شعره.

وأضاف جلال أن مقلب هذا العام سيكون على طريقة سواد جيم، مشيرًا إلى وجود ثلاث إصابات، مما يعكس الجرأة والإثارة التي يتميز بها برنامجه دائمًا.

تأتي تصريحات رامز في وقت يتوقع فيه متابعوه شكل البرنامج الجديد ومفاجآته المليئة بالإثارة والمغامرة خلال رمضان المقبل.

وشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات الفنية والرياضية العالمية، من بينهم: الملحن عمرو مصطفى، والفنانة الإماراتية أحلام، والممثل الأمريكي فوريست ويتكر، والممثلة وعارضة الأزياء البريطانية ميلي بوبي براون، والممثل والمنتج الأمريكي جيرمي رينر، والمخرج الكويتي أحمد الدوغجي، ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى مقدم البرامج السعودي صالح العريض.