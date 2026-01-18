أحمد موسى: الشعب المصري لن يسمح لأحد بالضحك عليه

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه يتم الاحتفال بعد أيام وتحديدا في 25 يناير، والذي بدأ في 1952 عندما تصدى رجال الشرطة البواسل للمستعمر المحتل الإنجليزي ومنذ ذلك التاريخ أصبح عيدًا للشرطة المصرية.

الوعي والانتباه

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشعب المصري حاليا لديه قدر هائل من الوعي والانتباه ولن يسمحوا لأحد بالضحك عليهم من الداخل أو الخارج.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه كتب على الواد حسام بهجت منذ 20 عامًا وطول عمره لم يكتب حاجة صح، وهو الإخوان حاجة واحدة، موضحا أن الحفاظ على بلدنا كلنا مسئولين عنه.

واستطرد أننا نرى الدول من حولنا ماذا حدث لها ولا زال يحدث فيها، في المقابل نرى مصر كيف كانت منذ 15 عامًا وكيف أصبحت اليوم وما تعيشه من أمن واستقرار.